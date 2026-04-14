Правительство про гостиницу «Автотора»: по документам это спортивная база

0 0

В правительстве области прокомментировали ситуацию с появлением на месте спортивной базы «Автотора» современного отеля. Как выяснилось, министерства, входящие в состав правительства Калининградской области, не уполномочены осуществлять земельный контроль. А по документам на земельном участке в микрорайоне Космодемьянского, который был получен инвестором в приоритетном порядке под социально-культурный проект, значится, что здесь построена спортивная база. Владельцем отеля является не та компания, которая получала участок, она открыто говорит о том, что её цель — коммерческая деятельность.



Восьмиэтажные здания были построены на ул. Тихоокеанской в микрорайоне Космодемьянского в прошлом году. Инвестор «Промышленная инвестиционная компания» получил землю под их строительство без конкуренции двумя годами ранее — через инвестиционный совет при губернаторе. Участок имеет назначение «под спортивные базы». Инвестор намеревался возвести объект социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца спорта «Автотор-Арена». В настоящее время на сайте объект позиционируется как «Автотор Спорт Плаза», гостиничные номера в нём могут снять все желающие.





Учредителями «Промышленной инвестиционной компании», которая в своё время получала землю от государства на льготных условиях, являются «Автотор-Холдинг» и ООО «Регионфонд», конечные бенефициары — Владимир и Наталья Щербаковы. Владимир Щербаков — владелец «Автотора», в начале 1990 годов занимавший пост первого заместителя премьер-министра СССР, потом создавший в Калининградской области автомобильный холдинг. В 2012 году он попал в список самых богатых россиян с состоянием 600 млн долларов. Позже, как пишет «Форбс», Владимир Щербаков заявил, что передал бизнес сыну. С 2018 по 2020 году Сергей Щербаков также входил в список богатейших россиян. Кстати, в 2015 году он отказался платить налоги в Калининградской области, продолжая их тогда выплачивать в Москве, где и был зарегистрирован.

Стоит отметить, что на сайте отеля значится, что владельцем его является не получавший землю инвестор, а компания «Полиспорт» с тем же составом учредителей. По данным ГИС «Бухгалтерская отчетность», компания была зарегистрирована летом 2024 года, основной вид деятельности — «деятельность в области спорта прочая». Выручка по итогам 2025 года составила 56,9 млн руб.

В пояснениях за подписью директора компании говорится, что «общество является коммерческой организацией, цели его деятельности — расширение услуг и рынков, а также получение прибыли». Компания внесена в реестр резидентов ОЭЗ с проектом «Развитие различных видов туризма на территории Калининградской области на основе эксплуатации и развития объектов туристической инфраструктуры».



Владимир Щерб

аков

В марте Росреестр провел проверку по заявлению жительницы Калининграда Татьяны Батыршиной и подтвердил её информацию о том, что на ул. Тихоокеанской вместо объекта социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца спорта „Автотор-Арена“» на земле с назначением под «спортивные базы» возведена гостиница. Как отмечалось в ответе Росреестра, «фактическое использование данного объекта связано с оказанием гостиничных услуг». При этом инвестор «Промышленная инвестиционная компания» (учредители также являются руководителями «Автотора») получал в 2023 году от правительства области земельный участок на льготных условиях для того, чтобы вести на нем «социально-культурную деятельность».

В пресс-службе Дворца спорта «Автотор-Арена» «Новому Калининграду» на это ответили, что здание — и на самом деле спортивная база, но она предоставляет не занятые спортсменами «временно свободные номера» всем желающим, в том числе туристам. А в «Единый реестр классификации в сфере туристской индустрии» её внесли в качестве гостиницы, поскольку реестр «предусматривает всего четыре категории объектов размещения: санаторий, база отдыха, кемпинг и гостиница», такой категории, как «спортивная база», в представленном перечне нет.

«В связи с этим объект, построенный в рамках реализации проекта «Спортивная база Дворца Спорта „Автотор-Арена“, был классифицирован и зарегистрирован в категории „гостиница“ как наиболее близкой по функциональной принадлежности», — рассказали в пресс-службе.

«Новый Калининград» также поинтересовался у правительства Калининградской области, как оно смотрит на тот факт, что выделенная на льготных условиях под социокультурный проект земля используется под коммерческую деятельность. Ответа традиционно пришлось ждать довольно долго.



В правительстве рассказали, что инвестиционный проект «Размещение объекта социально-культурного назначения «Спортивная база Дворца спорта „Автотор-Арена“», планируемый к реализации ООО «Промышленная инвестиционная компания», действительно был признан соответствующим критериям объекта социально-культурного назначения. Критерии эти установлены статьей 19.2 Закона «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области».

В пресс-службе правительства напомнили, что целью инвестиционного проекта является: обеспечение проведения спортивных соревнований регионального, общероссийского и международного значения во Дворце спорта «Автотор-Арена», проведения сборов спортивных команд, проводимых во Дворце спорта путем предоставления возможности размещения спортсменов, судей и других участников спортивных соревнований и сборов, предоставления необходимой спортивной инфраструктуры;

— создание условий для успешного выступления калининградских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, проводимых в Калининградской области, в том числе во Дворце спорта «Автотор-Арена»;

— создание условий для развития физической культуры и спорта в Калининградской области и Российской Федерации;

укрепление и развитие материально-технической базы спортивных сооружений;

— обеспечение возможности проведения учебно-тренировочных занятий спортсменов с предоставлением возможности их размещения и питания.

В правительстве сообщили, что по данным Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок, предоставленный «Промышленной инвестиционной компании», находится в государственной неразграниченной собственности, предоставлением его инвестору занималась администрация Калининграда — это власти города заключали с инвестором договор аренды земельного участка для размещения объекта социально-культурного назначения «в соответствии с распоряжением губернатора Калининградской области по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ», — говорится в ответе на запрос.

При этом власти, сославшись на Земельный кодекс РФ, признали, что участки должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением, правовой режим определяется в соответствии с федеральными законами, исходя из их принадлежности к той или иной категории земель и разрешенного использования.

«Согласно сведениям ЕГРН, предоставленный земельный участок имеет вид разрешенного использования „спортивные базы“, — говорится в ответе из правительства. — Следовательно, земельный участок должен использоваться в соответствии с указанным видом разрешенного использования и в соответствии с договором аренды земельного участка».

Однако в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области сообщили также, что региональное правительство не наделено полномочиями по осуществлению государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля за использованием земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности.

«Указанными полномочиями наделены федеральные органы исполнительной власти (Росреестр) и уполномоченные органы местного самоуправления в соответствии с положением, утверждаемым представительным органом муниципального (администрация) в силу требований статьи 71 и 72 Земельного кодекса», — сообщили власти.

В министерстве градостроительной политики Калининградской области, в свою очередь, подтвердили, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:110641:122 выданы разрешения на строительство от 27.04.2024 и от 12.09.2025 по объекту «Спортивная база Дворца спорта «Автотор-Арена, I и II этап строительства». Разрешения выданы «в строгом соответствии» с законодательством и регламентами. «Спортивная база Дворца Спорта «Автотор-Арена. I этап строительства» введена в эксплуатацию разрешением от 20.06.2025 № 39-15-174-2025, «которое также выдано строго в порядке, установленном статьей 55 Градостроительного кодекса РФ и административным регламентом». «Соответствие указанного объекта установлено на основании заключения, утвержденного распоряжением (приказом) министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области от 09.06.2025», — сообщили в правительстве.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на земельном участке расположен объект капитального строительства — спортивная база Дворца спорта «Автотор-Арена», кадастровый номер 39:15:110641:125, утверждают власти. Заявление об изменении назначения земельного участка не поступало, информация о дальнейшем использовании участка в министерстве отсутствует.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»