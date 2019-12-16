Вечерний @Калининград: большие планы, большие стройки и большие пробки

Важные события понедельника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Следующая часть мыльной оперы с валидаторами в калининградском общественном транспорте. Теперь на сцену выходят стационарные устройства, которые в тестовом режиме запустили на троллейбусном маршруте № 7. Ближайшие три дня на маршруте будут работать кондукторы, которые должны разъяснять всем, как оплатить проезд самостоятельно, а вот дальше начинается самое интересное. С четверга троллейбусы должны ездить без кондукторов, при этом оплатить проезд с помощью валидатора можно только транспортной картой «Волна Балтики». То есть тем, у кого нет этой карты (а это большинство), придётся отдавать деньги водителю. Водители сомневаются, что справятся с обилечиванием параллельно с управлением транспорта. И вполне логично сомневаются.


И снова на арене. Игорь Рудников не просто возродил газету «Новые колёса», он перенёс её печать в Москву и увеличил тираж до 100 тысяч экземпляров. Распространять издание Рудников собирается бесплатно по почтовым ящикам. «Это мой ответ губернатору и холдингу „Западная пресса“. С журналистским приветом», — заявил издатель. Свои действия Рудников объясняет отказом холдинга «Западная пресса» печатать и распространять газету. Редактор «Новых колёс» уверен, что «Западная пресса» приняла это решение под давлением губернатора Антона Алиханова. «Это просто административное давление, угрозы — методы, которыми [Алиханов] действует. Я хочу сказать, что такими методами действуют не просто слабые губернаторы, но трусливые люди. Он боится критики в свой адрес. <...> Я не знаю, почему нужно бояться Алиханова. Это просто чиновник. Сегодня он губернатор, завтра он безработный или бизнесмен. На моем веку он шестой губернатор, который пытается мне там что-то запрещать», — заявил бывший депутат. В правительстве Калининградской области сообщили, что никакого отношения к проблемам холдинга и газеты не имеют, но напомнили, что издание для распространения должно быть всё-таки газетой, а не «боевым листком». В «Западной прессе» комментировать ситуацию просто не стали.


Строек прибыло. Во-первых, компании «Ластадие» разрешили продолжить строительство на берегу Преголи. Пока возведение обещанного моста на остров Канта упрямо откладывается, инвестор получил разрешение на строительство восьмиэтажного здания между отелями Holiday Inn и Ibis. Ну а что, там как раз есть подозрительно пустой клочок земли. Во-вторых, компании «КапиталИнвест» разрешили перестроить недострой на ул. Кутузова, 22, в четырёхэтажную гостиницу. Причём разрешение было выдано недели две назад, а активные работы начались намного раньше, но кого ж это волнует.


Очень дорогие козявки. В Калининграде прошёл первый аукцион по продаже янтаря с инклюзами — это когда в смоле застывает разнообразное доисторическое зверьё (насекомые по большей части). Общий вес выставленного на продажу янтаря — 769,5 граммов. Общая начальная цена всех лотов — 239,6 тыс. рублей. Начальная цена самого дешёвого образца — 800 рублей. Также на аукционе можно было приобрести абайи — мусульманские черные женские платья, вручную расшитые янтарем. Их было три, стартовая цена — 70-90 тыс. рублей. Удалось продать почти 80% лотов — 39, вырученная сумма составила 299,8 тыс. рублей. На застывших в янтаре жучков любовался фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар.

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