Вечерний @Калининград: Торба в Союзе, забирая Париж и свистни в свистелку

Активнее всего люди врут сами себе перед Новым годом — обещают похудеть, начать бегать, бросить пить, курить и сквернословить, а потом, конечно, ничего этого не делают. Тем не менее, через год ситуация повторяется. По данным «Яндекса» на прошедших праздниках в России самыми популярными стали запросы, касающиеся новогодних обещаний и рецептов праздничных блюд. Чаще всего люди хотят бросить пить и курить, а также научиться готовить «Оливье», «Мимозу» и «Сельдь под шубой». В общем, ничего нового. Также пользователи «Яндекса» активно интересовались, когда наступит Рождество и когда же, наконец, «выходить на работу». Устали отдыхать. К другим, не менее любопытным новостям вторника.







Загадка. В огне не горит и в воде не тонет — кто это? Правильный ответ — экс-вице-премьер областного правительства по внутренней политике Александр Торба, ушедший в отставку в октябре 2018 года после того, как суд отправил его сына в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате нескольких миллионов рублей, принадлежащих областному фонду микрофинансирования. Теперь же, как сообщил сам Торба, он устроился работать в корпорацию «Союз», занимающуюся производством жиров. На должность вице-президента, где собирается заниматься «новыми проектами».





Фиг вам, а не Париж, дорогие Калининградцы. Росавиация отозвала у лоукостера «Победа» допуск к выполнению пассажирских авиаперевозок по направлению Калининград — Париж. По причине «невыполнения полетов в течение двух последовательных сезонов расписания ИАТА». То есть допуск у «Победы» в течение последнего года был, но не было то ли желания летать, то ли свободных слотов. У нас всегда мог бы не быть Париж. А теперь и не будет.





Sentio ergo vivo, гласит надпись на входе в свежеоткрытый «Парк сенситивного развития» в Гурьевске. То есть «чувствую — значит, живу». Чувствовать нынешней зимой жителям Калининградской области удаётся вообще хорошо — особенно дождь и пронизывающий ветер. Для этого добра даже в парк не надо идти, достаточно на улицу высунуться в любое время суток любого дня недели, и немедленно получить в лицо холодный январский плевок. Именно в такую погоду (а другой в этом году не завезли) накануне в Гурьевске торжественно открыли этот самый парк для чувствующих, обустроенный на федеральный грант и региональные деньги. Там можно трогать трогалки, дёргать дёргалки, крутить крутилки и свистеть в свистелки. Чем и занялась корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская.





Не дели шкуру неубитого баварца. Пока «Автотор» и чиновники пытались решить, кто же больше сострижёт с автозавода BMW, автоконцерн вовсе передумал открывать собственное производство в России. Условий нет, говорят. «Мы считаем, что все автопроизводители [в России] находятся в сложном положении, потому что правила меняются. За последние годы мы обсуждали многие варианты по локализации, но правила игры не были установлены точно. И поэтому с июля этого года мы перестали обсуждать специнвестконтракт вообще. Мы не смогли найти условия, при которых можно вести прибыльный бизнес», — заявил президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт. Место проклятое, а вы говорите...