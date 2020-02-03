Вечерний @Калининград: кандидат Алиханов, правда веганов и автобархоппинг

Заезжает как-то автомобиль в бар. Так можно было бы начать рассказ об обычном вечере в рюмочной на ул. Левитана в Калининграде. Там машина влетела в бар, где в это время отдыхали люди. Вроде бы обошлось без пострадавших, только одного из посетителей прижало столом к стене, и выбраться самостоятельно у него вариантов не было. Судя по видео, парень не растерялся, попросил подать ему алкоголь и немедленно выпил. «Воды под рукой не было», — пояснил он в комментариях под видео.





Кандидат ненастоящий! Так считают эксперты сообщества «Диссернет», изучившие диссертационную работу губернатора Калининградской области Антона Алиханова на соискание степени кандидата экономических наук. Специалисты обнаружили в работе массу некорректных заимствований. Проще говоря, часть диссертации банально списана с учебника, справочника и чужой дипломной работы. «Диссернет» по поводу научной деятельности Алиханова заявил, что это «очень нечестная работа». Общество намерено инициировать процедуру лишения калининградского губернатора ученой степени.





Основная масса законов обрушилась на россиян в январе. Но кое-что осталось и на февраль. Например, новые правила оформления шенген-визы, а также индексация тарифа «Платона» и соцвыплат (есть шанс разбогатеть на 3%), введение раздельного сбора мусора (не всего) и разрешение на охоту с луком и арбалетом (не всегда). Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова собрала все главные изменения февраля в очередном обзоре.





Никогда не завершится борьба света и тьмы, добра и зла, веганов и всех остальных. Над людьми, отказавшимися от мяса по тем или иным причинам, довольно часто подшучивают. Они также отвечают шутками, а иногда и агрессией по отношению к тем, кто от пищи животного происхождения решил не отказываться. Чем и как питаться — это, конечно, личный выбор каждого. Главное, никому его не навязывать. Впрочем, специалисты утверждают, что переходить на растительную пищу надо очень аккуратно и полностью отказываться от животного белка всё равно нельзя. Корреспондент «Нового Калининграда» Михаил Баранов пообщался с веганами и вегетарианцами (настоящими и бывшими) и узнал у экспертов, полезна ли «зеленая» диета.





В конце прошлого года в России под обязательную маркировку попали лекарства. Это означает, что аптеки лишаются удобной для них системы налогообложения — Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В итоге власти дали бизнесу ещё полгода на подготовку. Однако привыкать к новой системе и учиться выживать в новых условиях аптекам всё равно придётся. Особенно сильно нововведение рискует отразиться на Калининграде, где почти нет федеральных сетей, а рынок, в основном, делят местные небольшие сети, а ко всему прочему по соседству расположена Польша, где медикаменты заметно дешевле. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников поговорил с владельцем калининградской сети «Новая аптека» Игорем Кастусиком о налогах, наценке и маржинальности.