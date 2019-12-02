Мусорораздел, голодные игры и финансовое всепрощение: нововведения февраля

Пришёл последний месяц зимы, которой не было. Хотя синоптики предполагают, что именно в феврале нас, наконец, настигнут морозы, а возможно даже и снег (если кто-то ещё хочет). Но если о переменах в погоде пока можно только гадать, то с новыми законами и постановлениями уже всё понятно. «Новый Калининград» подготовил традиционный обзор нововведений месяца — от правил оформления шенген-визы, до правил для СМИ-иноагентов.



Голодные игры в российских лесах

Вступили в силу (ещё 30 января, но мы решили включить их в февральский обзор) поправки в закон «Об оружии». Теперь в отечественных лесах можно охотиться с луком и арбалетом. Но исключительно на животных и только при наличии охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия. Также надо поставить оружие на учёт в Росгвардии.

Журналисты-агенты

С 1 февраля СМИ со статусом иностранных агентов должны работать по новым требованиям. При этом признать иностранным агентом можно любое зарубежное СМИ, работающее в России. В течение месяца после этого СМИ обязано учредить российское юридическое лицо. За несоблюдение законодательства изданиям грозят штрафы до 1 млн рублей. Также предусмотрена максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток. До 5 млн может заплатить юрлицо.

Под грубым нарушением будет пониматься неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем, передаёт ТАСС.

Визы по-новому

Со 2 февраля начали действовать новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны Евросоюза. Теперь подавать документы на визу можно за шесть месяцев до поездки, а не за три. Упрощаются условия получения многократной визы. Обещается, что при положительной визовой истории можно получать визы с постепенным увеличением срока действия от года до пяти лет. В отдельных случаях срок рассмотрения заявления может увеличиться до 45 дней. Также должна появиться возможность подавать заявление на получение визы в электронном виде.

Великий раздел мусора

В феврале в Калининграде начался раздельный сбор мусора. Всего в городе размещено 60 площадок, где картон можно выбросить отдельно от пластика и металла. Правда, принимаются далеко не все виды отходов — не все можно перерабатывать в Калининградской области. А ещё всё перед тем, как выбрасывать, придётся мыть. «Новый Калининград» подготовил памятку о том, что и куда можно выбрасывать. О случаях переполнения контейнеров для раздельного сбора нужно звонить по телефонам: ИП Пауков Олег Михайлович («Зеленое дело») — 8-911-854-75-04; ГП КО «ЕСОО» — 8 (4012) 312-450. Посмотреть список площадок можно на сайте ЕСОО.

Новая таможенная декларация

С 1 февраля применяется новая форма пассажирской таможенной декларации, установленной ЕАЭС. Бланк декларации может распечатываться на одном листе формата A4 с двух сторон. Заполняется на русском языке (либо английском, армянском, белорусском, казахском, киргизском языках), а с разрешения таможенного органа — на другом иностранном языке, которым владеют должностные лица таможенного органа, которому будет подана такая таможенная декларация. Если в фамилии, имени, отчестве (при наличии) иностранных физических лиц, наименованиях иностранных лиц, товарных знаков, марок, моделей и т.п. согласно документам используются буквы латинского алфавита, такие сведения указываются в пассажирской таможенной декларации буквами латинского алфавита.

Дорогой Платон

С 1 февраля выросла плата за проезд фур по федеральным трассам до 2,2 рубля за километр (на 16 копеек). Первое повышение в системе «Платон» произошло полгода назад, в июле 2019 года (до 2,04 рубля). Далее тариф планируется индексировать ежегодно — до 2,35 рубля в 2021 году, а потом на размер годовой инфляции каждый февраль.

3% богатства

На 3% в России вырос размер пособий, соцвыплат и компенсаций. По данным «Российской газеты», увеличились ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы (с 63 708 до 65 619 рублей), инвалидам войны (с 5403 до 5565), инвалидам первой группы (с 3783 до 3897), инвалидам второй группы и детям-инвалидам (с 2702 до 2783), третьей группы (с 2163 до 2228 рублей). Также выросли выплаты для людей, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Очередной финал амнистии

29 февраля в России завершается уже третий этап амнистии капитала, начавшийся в июне прошлого года. Владельцы зарубежных активов могут их добровольно задекларировать, не опасаясь преследования. Также для получения прощения необходимо перевести капитал в Россию и зарегистрировать бизнес в специальных административных районах (САР) — на острове Русский на Дальнем Востоке или острове Октябрьский в Калининградской области. Кроме того, участники третьего этапа могут один год не платить налог (13%) с доходов от КИК при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в 2019 году.

Текст — Татьяна Зиберова, фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»