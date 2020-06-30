Вечерний @Калининград: апокалипсис сейчас, Путин вечно и канализация неизвестно когда

Грядёт 1 июля. Европа открывает внешние границы, но не для россиян. Россия границы не открывает, Россия переписывает Конституцию. В преддверии финального и главного дня голосования президент Владимир Путин снова обратился к россиянам. На этот раз денег не обещал, про коронавирус не говорил, агитировал за поправки. Рассказывал, как хорошо заживёт страна, если их принять. Невольно начинаешь думать, как это мы раньше существовали без поправок. Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе на всякий случай призвал назначить Путина пожизненным президентом. По другую сторону — исследование социолога Сергея Белановского, согласно которому 54% россиян в целом против внесения поправок в Конституцию. Что касается конкретных пунктов, то против «обнуления» сроков Путина выступили 74% опрошенных. О других новостях вторника — в ночном обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В России за сутки подтверждено 6 693 случая коронавирусной инфекции, 154 человека умерли, 9 220 умерли. С начала пандемии зарегистрировано 647 849 случаев коронавируса, 9 320 человек умерли, 412 650 выздоровели. В Калининградской области выявлено 10 новых случаев инфекции (2446 всего), 76 человек выздоровели (1485 всего). Среди новых заразившихся в регионе есть годовалый малыш, у него диагностирована пневмония. Единственная граница, открытие которой, похоже, светит в ближайшем россиянам — это в Белоруссией. По крайней мере, так считает посол союзного государства. Назвать хотя бы примерные сроки возобновления международного авиасообщения в Министерстве транспорта РФ тоже не могут. Зато Польский визовый центр с 6 июля возобновляет работу. Правда, не для всех.





Коллектор не для всех. На улице Дзержинского в районе хосписа стоит довоенный дом на 8 семей. Канализацию здесь обустраивали ещё немцы: выгребную яму и слив жидких отходов через ливнёвку в речку Лесную. При строительстве по соседству новостройки немецкие трубы повредили, а жители новостройки начали жаловаться на аромат. Вскоре в старый дом приехала инспекция и обвинила жильцов в самовольном устройстве канализации и потребовала ликвидировать довоенную сеть водоотведения. К счастью, рядом не так давно в конце концов смогли достроить коллектор, правда, жителям старого дома об этом никто не сказал. Никто не может им сказать также когда и как их жильё подключат к настоящей центральной канализации — собирать бумаги и решать проблему с финансированием им предлагается самостоятельно. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская пообщалась с людьми, которых обвинили в исторических бытовых неудобствах.







Пандемия пандемией, а гранты президент раздавать не забывает. Недавно стали известны результаты второго конкурса по этой программе — 33 млн рублей должны получить 30 региональных некоммерческих организаций. Среди проектов-победителей оказались школа юного разведчика, интерактивная карта валунов, программа пропаганды ЗОЖ среди наркозависимых и другие. Как будут реализовываться эти проекты и на что организации потратят деньги, рассказывает редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина.





Апокалипсис в мире если не сегодня, то уже, как минимум, последние полгода. Он уже даже несколько приелся. Впрочем, 2020-й не устаёт подкидывать всё новые и новые приключения на радость конспирологам. В честь грядущего 1 июля заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова отобрала 5 неочевидных (ну серьёзно, сколько можно про зомби) сериалов про разные виды апокалипсиса. Вдохновляйтесь.