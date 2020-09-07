Вечерний @Калининград: туманная смертность, бескультурный фонд и долгая дорога

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Коронавирус дня. В российской статистике смертности от коронавируса сомневается теперь не только мировое сообщество, но и Росздравнадзор. Как заявила глава ведомства Алла Самойлова, некоторые больницы все смерти записывали в коронавирус, а другие — ровно наоборот — в причине летального исхода писали что угодно, кроме ковида. Понятно, что говорить о какой-то точности не приходится. В Калининградской области за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса, выписанных нет. У 19 человек диагностировали ОРВИ, у двух — пневмонию. Среди новых инфицированных — воспитанник Нахимовского училища, служитель храма, три пенсионера, преподаватель музыкальной школы и медработник. Всего в регионе выявлено 3 568 случаев заболевания COVID-19, 2 879 человек выздоровело, 71 — умер.


Ой-ой, новый долгострой. С помпой разрекламированный культурно-музейный комплекс на Острове, похоже, будет достроен не так скоро, как обещалось. Фонд «Национальное культурное наследие», являющийся заказчиком строительства, сократил 80% сотрудников. 128 человек отправили на улицу без зарплаты, потому что единственный спонсор строительства — «Роснефтегаз» — сократил финансирование. Касается эта проблема не только Калининграда — подобные центры строили и в других регионах России. Однако именно в Калининграде должен был сдаваться первый объект. Он, понятное дело, не сдан. Бывшие сотрудники фонда подали заявления в суд с требованием выплатить им деньги.


Загадка — сколько нужно рабочих и времени, чтобы выложить три метра брусчатки? В Железнодорожном подрядчик не может справиться с этой задачей уже несколько месяцев. Вообще закончить мощение ул. Первомайской должны были ещё к ноябрю 2019 года, но учитывая, как затянулись работы по карамелизации центра посёлка, в январе 2020-го подрядчик едва ли приступил к ковырянию брусчатки. Потом — коронавирус, потом — ещё что-то. В итоге последние несколько метров никак доложить не получается. В правительстве заверили, что это связано с нехваткой материала. Мол, вот сейчас привезут и всё, наконец, закончится. Как раз к годовщине окончания контракта.

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