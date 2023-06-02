Вечерний@Калининград: колесами на выход, цветущие амбиции и серпантин в никуда

Новая иллюстрация несомненных «успехов» властей в обеспечении транспортной доступности полуэксклава. Один из самых известных перевозчиков, многолетний глава транспортного комитета КТПП, бывший депутат облдумы Леонид Степанюк сообщил, что с него, пожалуй хватит. Он решил перевести свой бизнес (компанию «РусТрансСервис») в «большую» Россию. То есть туда, где фуры еще куда-то ездят, а не стоят в бесконечных очередях на паромы. Мест на которых отчаянно не хватает, несмотря на мантры и пассы областных властей. «Добили» ситуацию очередные «успехи» на международном политическом фронте с отменой «зеленых карт». В регионе «ничего не делается для обеспечения автомобильного движения, для перевозок грузов», заявил напоследок Степанюк. И сомневаться в его словах особых оснований нет. И к другим, чуть менее безысходным новостям пятницы.









Владелец цветочного павильона на разворотном кольце у Центрального парка решил креативно развить свой бизнес и заменить «радужные» киоски на нечто еще более монструозное. На принадлежащий ему земельный участок он вознамерился уместить трехэтажный «многофункциональный комплекс» с детским развивающим центром, гостиницей и кафе, тренажерным залом и выставочно-аукционным залом. Цветочный бизнес предприниматель забросить тоже оказался не готов и предусмотрел под него павильоны на первом этаже. В пятницу члены областного градсовета разнесли проект в пух и прах. Архитектор Олег Васютин выступил «категорически против» любых строек «на этом пятачке» и призвал «просто остановиться сейчас». Глава службы охраны памятников Евгений Маслов подчеркнул, что в зоне, где доминируют кирха Королевы Луизы и здание приюта для бедных имени Карла Альбрехта в принципе «не допускается появление диссонирующих объектов». Председатель градсовета Евгений Костромин предложили застройщику обсудить с городскими властями замену земельного участка на более подходящий для его бурной многофункциональной фантазии, а территорию у парка оставить в покое.







Все тот же градостроительный совет в пятницу в очередной раз рассмотрел проект апарт-отеля у площади «Роза ветров» в Зеленоградске. Пятиэтажную гостиницу на ул. Володарского впервые показали на совете ещё в 2021 году. Тогда архитекторы не согласовали проект, предложив сначала разработать концепцию комплексного развития территории площади, а уже потом утверждать отдельные объекты. Однако с концепцией как-то не задалось, а вот авторы отеля в конце концов исхитрились составить проект, который не противоречит даже абстрактным градостроительным мечтаниям. «Его параметры такие, что они не повлияют на решение площади ни в каком из возможных вариантов», — сказал архитектор Пётр Черненко, и все с ним согласились. А вот будущее самой площади «Роза ветров» остаётся неопределённым. Подробности в репортаже главного редактора «Нового Калининграда» Татьяны Зиберовой.







И еще одна новость с областного градсовета (ну такой сегодня день). На острове Октябрьском, в границах улиц Карбышева и Заречной, планируют построить гостиничный комплекс высотой 56 метров. Проект разрабатывала архитектурная мастерская S.P.A.C.E. Вячеслава Генне. Размаха он и правда космического: гостиничный комплекс на 231 номер должен стать самым крупным в Калининграде. На первом этаже хотят разместить холл и ресторан с видом на реку, на втором — конференц-зал, второй уровень ресторана и несколько кофеен, на третьем — зону спа, фитнес и открытый бассейн, часть которого будет нависать над проездом. Кроме того, планируется обустроить подземный паркинг на 63 места. Несколько паркомест также обустроят на улице. Как уточнил Вячеслав Генне, здание имеет 15 уровней, высота первых двух этажей — шесть метров. Градсовет одобрил проект. И возразить тут нечего, застраиваемое «с нуля» болото — кажется, единственное место в городе, где вполне уместны любой амбициозности мега-стройки. Главное, чтобы предательские грунты все вынесли.





