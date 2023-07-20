Вечерний @Калининград: парк с траншеями, море с подогревом, эксперимент с трусами

Макс-Ашманн-парк неожиданно превратился в парк «Патриот». Вот уже больше месяца его опоясывают живописные траншеи — мечта любого военно-развлекательного заведения под открытым небом. Совместить их получилось объединенными усилиями властей Калининграда и подрядчика, который должен заниматься обустройством инженерных сетей. Сразу после заключения контракта в мае Макс-Ашманн радостно раскопали — но оказалось, что нужного электрокабеля в регионе нет. Пока его то ли ищут, то ли везут по морю, местные жители наслаждаются новым обликом бывшей «природной территории». К другим вдохновляющим новостям четверга.

20m3zpwcuhrfjn7pretk8k8mg9jskbcg_cr.jpg

В Калининградской области с 1 июля формально начался эксперимент по экспресс-доставке товаров для личного пользования из региона в «большую» Россию. Формально — потому что еще не опубликован нужный подзаконный акт. Внесенные в закон о Калининградской Особой экономической зоне поправки позволяют юрлицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым отправлять товары из региона без прохождения процедуры идентификации. Это можно сделать при соблюдении ряда условий — четких (вроде ограничений по весу и стоимости) и не очень (речь о соответствии понятию «некоммерческая партия» — при том, что такого понятия в законе нет). О том, можно ли отправить подобным образом на остальную территорию страны, например, некоммерческий набор трусов «Неделька» (спойлер: некоторые эксперты в этом сомневаются) — в материале «Нового Калининграда».

1007_cr.jpg

Калининградские власти прокомментировали ситуацию с переводом земель СНТ «Дружба» на востоке города в зону дорожной сети. «Город Калининград должен развиваться, — заявила глава горадминистрации Елена Дятлова. — Государство — это защита интересов большинства. Так оно сформулировано. Когда мы строим и расширяем улицы, либо строим новую улично-дорожную сеть, то эти изменения отражаются в Генплане, в правила землепользования и застройки, а потом в проектах планировки, проектах межевания, проектной документации на расширение и новое строительство. Так происходит везде, где мы строим новые дороги». Почему в данном случае защищаются интересы пока еще не существующего большинства — речь о будущих жителях еще не построенного ЖК, ради которого те самые «новые дороги» (точнее, транспортно-пересадочный узел) по проекту переместили на территорию «Дружбы» — сити-менеджер не пояснила.

_NEV3827_cr.jpg

Региональные власти все-таки умерили свои амбиции и решили, что подогреваемый бассейн под открытым небом в Поваровке не будет километровым. А будет примерно полукилометровым. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак так и сказал — планы довольно скромные. «Отказать себе в удовольствии искупаться в декабре в Балтике — это, конечно, та проблема, которую сейчас нужно решать, чтобы не отказывать себе в таком удовольствии. А когда вода будет плюс 30-33 градуса в декабре... Представьте, вы защищены от ветра специальным стеклом, видите нашу замечательную Балтику, но находитесь в теплой морской воде. Мне кажется, такой отдых будет очень востребованным», — размечтался министр. Ранее он же сравнивал проект с «дубайскими гостиничным комплексами». И, видимо, действительно сумел представить их — людей, которые поедут зимой не в Дубаи, а искупаться в окружении бодрящего декабрьского шторма.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter