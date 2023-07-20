Вечерний @Калининград: парк с траншеями, море с подогревом, эксперимент с трусами

Макс-Ашманн-парк неожиданно превратился в парк «Патриот». Вот уже больше месяца его опоясывают живописные траншеи — мечта любого военно-развлекательного заведения под открытым небом. Совместить их получилось объединенными усилиями властей Калининграда и подрядчика, который должен заниматься обустройством инженерных сетей. Сразу после заключения контракта в мае Макс-Ашманн радостно раскопали — но оказалось, что нужного электрокабеля в регионе нет. Пока его то ли ищут, то ли везут по морю, местные жители наслаждаются новым обликом бывшей «природной территории». К другим вдохновляющим новостям четверга.







В Калининградской области с 1 июля формально начался эксперимент по экспресс-доставке товаров для личного пользования из региона в «большую» Россию. Формально — потому что еще не опубликован нужный подзаконный акт. Внесенные в закон о Калининградской Особой экономической зоне поправки позволяют юрлицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым отправлять товары из региона без прохождения процедуры идентификации. Это можно сделать при соблюдении ряда условий — четких (вроде ограничений по весу и стоимости) и не очень (речь о соответствии понятию «некоммерческая партия» — при том, что такого понятия в законе нет). О том, можно ли отправить подобным образом на остальную территорию страны, например, некоммерческий набор трусов «Неделька» (спойлер: некоторые эксперты в этом сомневаются) — в материале «Нового Калининграда».





Калининградские власти прокомментировали ситуацию с переводом земель СНТ «Дружба» на востоке города в зону дорожной сети. «Город Калининград должен развиваться, — заявила глава горадминистрации Елена Дятлова. — Государство — это защита интересов большинства. Так оно сформулировано. Когда мы строим и расширяем улицы, либо строим новую улично-дорожную сеть, то эти изменения отражаются в Генплане, в правила землепользования и застройки, а потом в проектах планировки, проектах межевания, проектной документации на расширение и новое строительство. Так происходит везде, где мы строим новые дороги». Почему в данном случае защищаются интересы пока еще не существующего большинства — речь о будущих жителях еще не построенного ЖК, ради которого те самые «новые дороги» (точнее, транспортно-пересадочный узел) по проекту переместили на территорию «Дружбы» — сити-менеджер не пояснила.

Региональные власти все-таки умерили свои амбиции и решили, что подогреваемый бассейн под открытым небом в Поваровке не будет километровым. А будет примерно полукилометровым. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак так и сказал — планы довольно скромные. «Отказать себе в удовольствии искупаться в декабре в Балтике — это, конечно, та проблема, которую сейчас нужно решать, чтобы не отказывать себе в таком удовольствии. А когда вода будет плюс 30-33 градуса в декабре... Представьте, вы защищены от ветра специальным стеклом, видите нашу замечательную Балтику, но находитесь в теплой морской воде. Мне кажется, такой отдых будет очень востребованным», — размечтался министр. Ранее он же сравнивал проект с «дубайскими гостиничным комплексами». И, видимо, действительно сумел представить их — людей, которые поедут зимой не в Дубаи, а искупаться в окружении бодрящего декабрьского шторма.

