Вечерний @Калининград: пешком не только в булочную и самая лучшая выворотность стоп

Цены на такси 1 сентября ожидаемо прыгнули вверх. Введение нового закона о такси «удачно» совпало с дождем и холодом (в Калининграде это всегда фактор риска) и школьными линейками. «Новый Калининград» мониторил ситуацию с конца августа, и это дает основания говорить о том, что тревожные ожидания экспертов оправдались. К другим новостям пятницы.







Закон о такси, естественно, стал не единственным нормативным новшеством сентября, их целая россыпь. Среди остальных: ужесточения для вейпов; штрафы водителям и возможность проходить медосмотры дистанционно для них же; монополия в обслуживании газовых сетей и оборудования (по крайней мере, в Калининградской области) — к началу года всем нужно заключить договоры с «Калининградгазификацией»; множество патриотических инициатив в системе образования — от НВП до «Семьеведения» и так далее. Подробности — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».





Лето в Калининградской области как по расписанию превратилось в осень с дождём и ветром, но многим школьным линейкам всё же повезло завершиться до непогоды. На Октябрьском острове 1 сентября тоже отмечали День знаний. Праздник прошёл в филиалах Центральной музыкальной школы и Государственной академии хореографии. У юных музыкантов и танцоров балета линейка состоялась по всем правилам — с цветами, торжественными речами, белыми бантами и первым звонком. И всё же исключительная выворотность стоп выдавала в школьниках будущих артистов. За происходящим наблюдала Юлия Власова — посмотрите ее фоторепортаж (архитектор одного из филиальных зданий, рядом с которым собрались будущие плисецкие и ростроповичи, явно вдохновился «Домом техники» Ханса Хоппа).