Нововведения сентября: реформа такси, школьный патриотизм, ужесточения для вейпов

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Осень принесла целую россыпь законодательных и нормативных новшеств, не всегда и для всех приятных. Прежде всего, это касается закона о такси, который вступил в силу 1 сентября. Он отсекает значительную часть водителей и, по всей видимости, пассажиров: эксперты все лето практически хором прогнозировали серьезный рост цен («Новый Калининград» об этом подробно рассказывал). Об остальных изменениях — в нашем традиционном обзоре.



Новое в отуске рецептурных препаратов

С 1 сентября в России при отпуске лекарств по рецепту аптеке нужно будет предоставлять реквизиты рецепта (дату, номер и серию). Эти данные фармацевт будет обязан внести в систему мониторинга.

Обязательная цифровая маркировка

С 1 сентября в России начинается обязательная цифровая маркировка медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков (в том числе соков), кресел-колясок, БАДов и антисептиков. Как считают российские законодатели, это позволит начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата. Подобная маркировка ранее была введена в отношении обуви, табака, молочной продукции и т.д., предполагается, что с 2024 года она охватит все товарные группы.

Патриотичные изменения в системе образования

В школы возвращается курс начальной военной подготовки. У старшеклассников появится новый учебник истории с разделом про СВО. Помимо этого, школьников обяжут участвовать в «общественно полезном труде» — это уборка в классе, работа в библиотеке, дежурство по школе и т.д. Разрешение родителей для этого требоваться не будет. Также к новому учебному году в школах должны были привести все основные общеобразовательные программы в соответствие с федеральными — таким образом, они приведены к единому стандарту, вариативность исключена. Кроме того, возвращаются серебряные медали. Их получат выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными — «отлично». За них, как и за золотые, обещают добавочные баллы к ЕГЭ.





В колледжах введут обязательную программу «Семьеведение» с фокусом на духовно-нравственное воспитание (ее также думают внедрить в школах). Кроме того, учреждения среднего профессионального образования будут выбирать учебники и учебные пособия из федерального перечня. Раньше они, в отличие от школ, могли использовать любые по своему усмотрению.

В вузах у первокурсников появится предмет «Основы российской государственности». Изучение истории в вузах станет обязательным, на нее должно отводиться не менее 144 часов.

Запрет высаживать из поездов подростков до 16 лет без билета

Министерство транспорта РФ запретило высаживать из поездов детей младше 16 лет, не имеющих билета. Это касается и пригородных поездов тоже. Перевозчик будет обязан передать несовершеннолетнего безбилетника полиции.

Сокращение количества пригородных поездов в регионе

Речь об электричках и дизель-поездах, следующих в направлении калининградскому побережью. Некоторые оставили только в выходные, некоторые отменили вовсе — причина понятна: завершение турсезона. Зато вернулся «студенческий» поезд из Советска.

Изменения для водителей

C 1 сентября водителей начнут штрафовать за неправильное размещение видеорегистратора, использование резины не по сезону и некоторые технические неисправности. Но есть и послабления — введение дистанционного медосмотра. Как задумано, данные специальных устройств будут передаваться в медицинскую организацию: пульс, давление и температура, уровень алкоголя в крови. Новшество не распространяется на водителей, перевозящих организованные группы детей, водителей междугородних автобусов, которые едут на расстояния более 300 км и транспортирующих опасные грузы.

Усложняется выдача кредитных карт «закредитованным» заемщикам

Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ним по необеспеченным потребительским кредитам — в первую очередь речь о кредитных картах. Так регулятор хочет повысить устойчивость банков на фоне роста потерь по потребкредитам. По оценкам ЦБ, под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Уточнение: речь не о действующих, а о новых кредитах.

Ужесточения для курильщиков (в первую очередь вейпов)

С 1 сентября должна была начать минимальная цена на вейпы и жидкости для них. Ее будет определять правительство (пока этого не сделано, соответствующий нормативный акт ожидается). Также правительство РФ сможет утверждать перечень запрещенных вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов и веществ, усиливающих никотиновую зависимость. Выпуск продукции с компонентами из этого перечня будет запрещен.

Введение монополии в обслуживании газовых сетей

И внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная. В Калининградской области это «Калининградгазификация» —договоры с другими компаниями будут действовать только до конца нынешнего года. Власти считают, что это гарантирует необходимую квалификацию и техническую базу для таких работ. Услуги по газоснабжению будут предоставлять только при условии обязательного техобслуживания оборудования.

Опция обратиться к властям через «Госуслуги»

С 1 сентября вступил в силу закон, по которому можно направить обращение в госорганы, органы местного самоуправления или конкретному должностному лицу через портал «Госуслуг». Правда, для этого ведомства всех уровней должны к данной площадке подключиться — окончательно процесс должен завершиться к 2025 году.

Текст: Оксана Ошевская, фото: Виталий Невар / Новый Калининград