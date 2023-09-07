Вечерний @Калининград: полуоткрытие онкоцентра, исчезающие деньги, галопирующие цены

Открытие онкоцентра элегантно переместилось на весну будущего года. По словам губернатора Антона Алиханова (который до этого называл самые разные сроки раз 15), обещанное несколько дней назад осеннее «полуоткрытие» на самом деле является пусконаладкой. После этого учреждению, мол, нужно будет получать лицензии — и лишь потом его порог переступят пациенты. К другим неоднозначным новостям четверга.







Калининградской области (точнее, морским перевозчикам) более чем наполовину — а именно, на 52% — срезали субсидии на доставку товаров. Если сначала предполагалось 3,8 млрд рублей, то сейчас нам оставили 1,8 млрд. Из них полтора миллиарда уже «выбрано» — хотя впереди еще треть года. Региональные власти намекают на то, что в начале года получатели обращались за федеральными деньгами не очень активно (сами, мол, виноваты). Хотя причина всем хорошо известна: процедура изначально была крайне неудобной, и перевозчики обращаться за субсидиями отказывались, предпочитая задирать тарифы для грузоотправителей. Потом процедуру упростили, дело пошло, но теперь не хватает денег. Областные власти, впрочем, убеждены, что им пойдут навстречу и сумму увеличат. С другой стороны, ничего другого, кроме как излучать уверенность, им не остается: зависимость цен в калининградских магазинах от тарифов на перевозки слишком очевидна.





Власти региона вынужденно констатировали, что цены на дизельное топливо скачут слишком ретиво. Доскакали аж до 63,99 рубля — и, похоже, это не предел. «[Топливные] компании начинают таким образом добирать свою недополученную прибыль, — пояснил вице-премьер Александр Рольбинов. — Буквально сегодня произошел всплеск на бирже. Цена на дизтопливо, как, собственно, на все виды топлива, побила рекорды». Антон Алиханов призвал подчиненных мониторить ситуацию: ничего больше он сделать не может (ранее он признался, что повлиять на этот рост цен не в силах). Ну не критиковать же, в самом деле, происходящее в стране. С другой стороне, и на том спасибо: еще недавно его подчиненные просто советовали гражданам обращаться в антимонопольную службу.

Власти Советска решили отказаться от празднования Дня города. Назвали причину — СВО, произнесли несколько подобающих случаю мантр. Интересно, потускнела бы эта решимость, находись Советск западнее километров на 100 — но сослагательное наклонение здесь неуместно. Хотя ответ очевиден.