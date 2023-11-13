Вечерний@Калининград: гастарбайтеры из ЕС, удержание яиц и уходящая натура

Региональные власти намерены заменить мигрантов, бегущих из Калининградской области из-за падения курса рубля, репатриантами из недружественных стран. Идея заманчивая, но только если забыть о сферах занятости мигрантов. Например, с нетерпением ждем массовое возвращение блудных россиян, по глупости застрявших в той же недружественной Германии. Они наверняка с радостью откажутся от тамошних зарплат-пенсий-пособий, чтобы ухватиться за спасительную возможность мести калининградские улицы за бешеные 17 тыс. рублей (это реальные вакансии, не смейтесь). Кому не хватит теплого местечка в МБУ «Чистота», всегда смогут класть кирпич на стройках, водить такси, торговать на рынке или мыть полы в супермаркетах. Зарплатные излишки они смогут отправлять своим недальновидным родственникам на загнивающий Запад. А теперь к другим, чуть более реалистичным новостям уходящего понедельника.









К успехам региональной экономики. В понедельник областные власти с гордостью заявили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об удержании отпускных цен на яйца. Правда, только второй категории (C2) и на отметке в 76 рублей за десяток (на это намекает распространенное пресс-службой фото ценника). «Результаты уже можно увидеть на полках некоторых магазинов», — говорится в сообщении. Будем верить, что следующим результатом политики сдерживания цен не станет исчезновение яиц этой категории с прилавков вовсе. Вредная рыночная экономика любит реагировать на попытки поднажать на нее коленом именно таким нехитрым способом. А еще можно с грустью вспомнить, что каких-то два года назад, в начале 2022-го, ценник в 74 руб. за десяток можно было увидеть на яйцах вовсе не второй, а первой категории. Но это, конечно, дела давно минувших светлых дней.







При сносе поликлиники на ул. Расковой обнаружили довоенные немецкие газеты. По словам координатора движения «Прусское наследие» Марка Шальнева, образчики старинной прессы сохранились под слоем обоев и краски. «Во времена, когда клеящие смеси были далеки от совершенства, а сами обои часто изготавливались из бумаги, в помощь шли газеты. Эта нехитрая газетная основа очень хорошо держала обои, в отличие от гладкой и скользкой от крахмального клея штукатурки», — рассказали в «Прусском наследии». Впрочем, россияне с советской закалкой в таких пояснениях не нуждаются, эти «передовые» технологии в нашей стране продержались чуть ли не до начала девяностых. Ну а дожившие до наших дней «оригинальные» немецкие конструкции из бумаги и клея ясно показали, каким именно образом историческое здание ремонтировали последние 80 лет. И почему поликлиника дошла до состояния, при котором ее куда проще снести, чем отремонтировать.







Третий этап благоустройства улицы Соммера в Калининграде заканчивается, путсть и с огромной задержкой, превысившей год. Хотя по меркам того же онкоцентра — считайте, сдали раньше срока. Первый подрядчик «сдулся», когда объект был готов всего на 14%, этой компании пришлось обкатывать новые цепочки поставок стройматериалов. Нового подрядчика нашли с третьей попытки, сейчас благоустройство заканчивает фирма «Инпо» из Санкт-Петербурга. По улице, которую смело можно считать одной из первых жертв пресловутых санкций, прогулялась корреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. И уже, кажется, без риска сломать какую-нибудь нужную часть тела.







С середины будущей недели в Калининградской области ожидаются ночные заморозки. Необычайно долгая для нашего региона золотая пора — обычно шторма расправляются с ней за несколько дней — завершается. «Новый Калининград» показывает самые щемящие кадры уходящей осени.