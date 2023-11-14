Вечерний@Калининград: о ковырянии в носу, в поисках идентичности и раздор за авандюной

Областные депутаты подпрыгнули и соорудили законопроект «о запрете склонения» женщин к абортам. Под «склонением» понимаются «уговоры, предложения, подкуп, обман и иные способы» — и здесь, конечно, особое внимание привлекают «иные способы», оставляющие бесконечно широкое поле для трактовок. Учитывая звучавшее ранее предложение спикера Андрея Кропоткина запретить прерывание беременности в частных клиниках (и начавшийся в стране парад отказов таких медучреждений от подобных операций), нужно понимать, где именно поборники нравственности намерены искать гнездо разврата. Про моральный облик — отнюдь не фигура речи: среди прочего в документе говорится о насаждении чуждых ценностей, включая «культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности». Здесь, конечно, будет крайне уместен старинный анекдот о Вовочке с его бессмертным «и эти люди запрещают мне ковыряться в носу». К другим, чуть менее высокодуховным, новостям вторника.







Еще про скрепы. Трудовые мигранты не становятся для россиян близкими «ни по вере, ни по культуре», и в случае их доминирования россияне рискуют «потерять страну и идентичность». Об этом в конце октября заявил патриарх Кирилл. Публикаций такого рода в последние дни все больше, тема явно нагнетается, и в стране заговорили о возвращении языка межнациональной вражды. Что вполне объяснимо: ксенофобия крайне удобна, когда нужно отвлечь внимание от других проблем. С другой стороны, мигрантов гонит из России ослабевший рубль, и в Калининградской области все слышнее жалобы бизнеса, который начал испытывать проблемы с рабочей силой. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков провел уличный опрос и выяснил, как живется в нашем регионе выходцам из Средней Азии, не боятся ли они оформлять российское гражданство в условиях вялотекущей частичной мобилизации, как часто сталкиваются с агрессией и не стремятся ли вернуться на родину.





Верховный суд России опубликовал текст определения по делу «арендатор земли в Малиновке против областных властей». Некто Сергей Ершов взял участок за авандюной под застройку (изначально это был лесфонд, чудесным образом попавший в черту Зеленоградска). Но в 2021 году эту землю все же перевели в зону, предназначенную для парков и скверов. Бизнесмен сдаваться не захотел и в своем рвении застроить лакомый кусок прошел несколько судебных инстанций. Сейчас точку в споре поставила самая высшая из них — правда, что делать с этим и другими арендаторами, в региональном правительстве пока не говорят. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина вчиталась в текст определения Верховного суда.





Проект реконструкции главного имения бывшего поселка Фуксберг (сегодня Холмогоровка Зеленоградского района), в котором в апреле 1945 года находились Военно-политическое управление 3-го Белорусского фронта и командный пункт 43-й армии, прошел государственную историко-культурную экспертизу. Соответствующий 1836-страничный документ опубликован на сайте регионального правительства. Здание, которому не повезло сначала с пользователем, многочисленными попытками приватизации, а потом с инвестором, готовят под военно-патриотический центр. Иван Марков с подробностями.