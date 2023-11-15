Вечерний @Калининград: размножение заместителей, толстеющий пиар и цена депутатских обещаний

Власти Калининграда решили не мелочиться и выделить на свой пиар еще 10 миллионов рублей. Финансироваться будут в том числе СМИ, готовые таким образом «сотрудничать» с муниципалитетом. В целом сумма соответствующих расходов в будущем году составит 32 миллиона. Их рост связан с «увеличением объемов информации, которые нужно доносить», сообщил глава города Олег Аминов. Очевидно, речь только об объемах положительной информации — кто же захочет слушать за собственные деньги о себе что-то плохое. Опять же, к мартовским выборам все должно тучнеть и колоситься — хотя бы в репортажах журналистов. К другим, не таким очевидным, новостям среды.







У Олега Аминова, совмещающего должности главы Калининграда и главы городского совета депутатов, появился третий заместитель. При этом с того момента, как их стало двое, не прошло и месяца. Для столь стремительного размножения, не соответствующего Уставу города (по которому замов должно быть двое), придумали хитрый ход. Первые два заместителя будут замещать Аминова как главу горсовета, третий, точнее, третья — как главу города. Ею стала экс-сотрудница областного правительства, у которой, как утверждали источники «Нового Калининграда», возник конфликт интересов с супругом. Вот и нашли человеку применение. При этом еще предыдущим главам в течение многих лет хватало и одного зама.





Власти региона прогнозируют уменьшение числа сирот, которые будут обеспечены жильём в Калининградской области в 2024 году. Дело в существенных изменениях условий получения жилищных сертификатов, которые диктуют регионам «сверху». В августе был принят федеральный закон, серьезно ужесточающий условия получения таких сертификатов (они даются на выбор вместо квартиры, для получения которой нужно годами стоять в очереди). «Честно скажу, мы не совсем были согласны с теми требованиями, которые сегодня зафиксированы в федеральном законодательстве, — отметила на заседании комитета министр социальной политики региона Анжелика Майстер, — Считаем, что наш региональный сертификат гораздо более эффективно работал и работает. Но сегодня мы связаны условиями федеральными». По ее словам, из нескольких сотен сирот, которых обзвонили сотрудники министерства за последнюю неделю, рассмотреть возможность получения сертификатов в итоге решили единицы.





Супруга депутата Госдумы Андрея Колесника подала кассационную жалобу на решение суда об изъятии у семьи парламентария контрольного пакета акций Калининградского морского торгового порта. Сам Андрей Колесник подал кассационную жалобу в сентябре. По ней возбудили производство, заседание назначено на 29 ноября. Теща депутата, выступающая третьим ответчиком по этому делу (как совладелица акций), правда, кассацию пока не подавала. У всех, кто слышит подобные новости, возникает закономерный вопрос про последние штаны, которые собирался отдать на благо Отчизны народный избранник. Но здесь нет никакого противоречия: не жаловаться на решения суда он не обещал.