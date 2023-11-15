Супруга Колесника подала кассацию на решение суда по делу об изъятии акций порта

Супруга депутата Госдумы Андрея Колесника Марина Лысенко подала кассационную жалобу на решение суда об изъятии у семьи парламентария контрольного пакета акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом опубликована на сайте Третьего кассационного суда общей юрисдикции.



Согласно данным из картотеки, жалоба Марины Лысенко поступила в суд 13 ноября, в тот же день она была передана на изучение. Сам Андрей Колесник подал кассационную жалобу в сентябре. По ней возбудили производство, заседание назначено на 29 ноября. Теща депутата Надежда Лысенко, выступающая третьим ответчиком по этому делу, кассацию пока не подавала.

Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ 11 июля. Первая инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная инстанция 18 августа оставила это решение в силе.

«Явное неуважение к обществу и государству»: что написано в решениях судов по делу Колесника

Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт».

Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Речь идет о 46,5% ценных бумаг предприятия. По этому делу кассационные жалобы подавали все участники сделок: бизнесмен Дмитрий Пурим и гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг, а также зарегистрированная в шотландском Эдинбурге фирма Orneto Partners LP и продавшая ей 43% акций компания «Коксохимтранс». Их рассмотрел в начале ноября Арбитражный суд Северо-Западного округа. Все жалобы были отклонены.