Вечерний @Калининград: о чесании разных мест и крематорий любит тишину

Губернатор Антон Алиханов неожиданно ударился оземь и превратился в защитника брусчатки. «Не чешите там, где не чешется, — сказал он, по его же словам, главе администрации Калининграда Елене Дятловой по поводу страсти асфальтирования мостовых. — Не надо злить». Кого именно злить, впрочем, осталось за кадром. Но понятно, что электорат здесь ни при чем: он уже давно ни на что не влияет. К другим, не таким сверхъестественным, новостям пятницы.

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Суд вновь вынес обвинительный приговор руководителям зоозащитной организации «Право на жизнь». По версии следствия, они присвоили часть денег, выделенных в рамках контрактов с областным правительством на отлов и содержание бездомных собак. Ранее их уже один раз признавали виновными, в другой — оправдали. Однако дело вновь вернули на рассмотрение. Зоозащитницы отрицают свою вину и намерены бороться до конца. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова — об этой резонансной истории.

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Почти год назад в Сазоновке заработал первый в регионе стационарный крематорий. Официально его строительством занималась специально созданная компания (связанная с экс-главой городского калининградского МУПа Олегом Быковым). Идею в регионе обсуждали с два десятка лет, но открытие комплекса, появившегося на муниципальном кладбище, прошло едва заметно, без фанфар и СМИ. И по упоминаемости в публичном пространстве первый стационарный крематорий даже уступает некогда нашумевшему мобильному. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина рассказывает, как организован бизнес по кремации в регионе и что известно о работе комплекса в Сазоновке.

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«Недвижимость «Нового Калининграда» в традиционном обзоре рынка узнала, сколько стоят самые дорогие однокомнатные квартиры в областном центре, выставленные на продажу на популярных сайтах объявлений. Выяснилось, что в числе самых дорогих оказались квартиры с нетипичным для «однушек» метражом — от 60, 100 кв. метров и больше. К примеру, в их число попала квартира площадью 115,1 кв. м на проспекте Победы стоимостью 23 млн рублей, стоимость квадратного метра в которой оценивается в 200 тыс. рублей. В то время как на рынке довольно много предложений с куда большей стоимостью квадратного метра. Поэтому на этот раз мы решили взять за основу в нашем рейтинге не стоимость квартиры в целом, а стоимость одного «квадрата». И получившийся расклад нас удивил — в рейтинге самых дорогих оказались отнюдь не самые пафосные и изысканные. Есть ощущение, что продавцы в первую очередь рассчитывают на неместных покупателей и продают не столько жилье, сколько локацию. Почитайте о том, что получилось.

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Спектакль-бродилка, вдохновленный поэзией Иосифа Бродского, рок-фестиваль, посетив который можно помочь строительству детского хосписа, читка документальной пьесы о восприятии Калининграда коренными жителями и «понаехавшими», а также концерт с песнями о русской хтони — рассказываем о важных событиях ближайшего уикенда. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

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