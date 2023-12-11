Вечерний@Калининград: триумф недостроев, обида перевозчиков и ипотека под прицелом

Недостроенный онкоцентр и сносимый Дом Советов стали «проектом года» и «событием года» на областной бизнес-премии «Профи — итоги года». Остается лишь посетовать, что онкоцентр получил премию всего только раз, ведь мегапроекту уже второй десяток лет и он мог бы «срубить» минимум пять премий (если с начала строительства), а то и тринадцать (с момента рождения плана). Снос Дома Советов — и правда событие. Которое, однако, может с той же легкостью претендовать и на антипремию. А вот в номинации «льстивое угодничество властям» организаторы «Профи» могли бы оказаться вне конкуренции. И к другим, чуть менее триумфальным новостям уходящего понедельника.









Калининградские международные автоперевозчики выступили с опровержением слов губернатора Антона Алиханова о многолетней неуплате налогов транспортными компаниями и перепродаже топлива на территории Литвы. По их мнению, ситуация с автомобильными грузоперевозками складывается критическая и только ухудшается, при этом региональные власти настроены к отрасли «негативно», и губернатор предоставляет «недостоверную информацию». Свою позицию они высказали на пресс-конференции в понедельник, 11 декабря. Представители инициативной группы подтвердили, что часть компаний начала распродавать грузовые автомобили, и сообщили, что сейчас водители фур стоят в очереди на границе с Литвой по 10-12 суток. Перевозчики оценивают ущерб от санкций уже в 6,2 млрд рублей и просят власти довести до них стратегию развития грузоперевозок в регионе (которой вероятно просто нет). «Новый Калининград» публикует самые значимые заявления предпринимателей.







На фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на квартиры Минфин России предложил ужесточить условия выдачи льготной ипотеки на новостройки. В случае принятия поправок рынок может ждать резкое падение спроса, а с ним и снижение цен. Калининградские эксперты считают предложенные изменения не во всем конструктивным и говорят, что бороться нужно в первую очередь с обеспеченными людьми, которые покупают квартиры на перепродажу ради заработка. А повышение первоначального взноса ударит как раз по целевой для льготной ипотеки категории покупателей с невысоким доходом. Глава гильдии риелторов Олег Перевалов рассказал «Новому Калининграду», каких изменений можно ждать на местном рынке.





