Вечерний@Калининград: триумф недостроев, обида перевозчиков и ипотека под прицелом

Недостроенный онкоцентр и сносимый Дом Советов стали «проектом года» и «событием года» на областной бизнес-премии «Профи — итоги года». Остается лишь посетовать, что онкоцентр получил премию всего только раз, ведь мегапроекту уже второй десяток лет и он мог бы «срубить» минимум пять премий (если с начала строительства), а то и тринадцать (с момента рождения плана). Снос Дома Советов — и правда событие. Которое, однако, может с той же легкостью претендовать и на антипремию. А вот в номинации «льстивое угодничество властям» организаторы «Профи» могли бы оказаться вне конкуренции. И к другим, чуть менее триумфальным новостям уходящего понедельника.



Калининградские международные автоперевозчики выступили с опровержением слов губернатора Антона Алиханова о многолетней неуплате налогов транспортными компаниями и перепродаже топлива на территории Литвы. По их мнению, ситуация с автомобильными грузоперевозками складывается критическая и только ухудшается, при этом региональные власти настроены к отрасли «негативно», и губернатор предоставляет «недостоверную информацию». Свою позицию они высказали на пресс-конференции в понедельник, 11 декабря. Представители инициативной группы подтвердили, что часть компаний начала распродавать грузовые автомобили, и сообщили, что сейчас водители фур стоят в очереди на границе с Литвой по 10-12 суток. Перевозчики оценивают ущерб от санкций уже в 6,2 млрд рублей и просят власти довести до них стратегию развития грузоперевозок в регионе (которой вероятно просто нет). «Новый Калининград» публикует самые значимые заявления предпринимателей.



На фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на квартиры Минфин России предложил ужесточить условия выдачи льготной ипотеки на новостройки. В случае принятия поправок рынок может ждать резкое падение спроса, а с ним и снижение цен. Калининградские эксперты считают предложенные изменения не во всем конструктивным и говорят, что бороться нужно в первую очередь с обеспеченными людьми, которые покупают квартиры на перепродажу ради заработка. А повышение первоначального взноса ударит как раз по целевой для льготной ипотеки категории покупателей с невысоким доходом. Глава гильдии риелторов Олег Перевалов рассказал «Новому Калининграду», каких изменений можно ждать на местном рынке.



Калининградская «Балтика» уступила казанскому «Рубину» со счётом 0:1 в заключительном матче осенней части сезона Российской премьер-лиги. Для «Балтики» это уже 4 поражение в последних 6 матчах чемпионата — с 27 октября коллектив Сергея Игнашевича лишь дважды сыграл в безголевые ничьи с командами «Пари Нижний Новгород» и «Факел». Всего же по итогам осенней части сезона в активе у калининградцев 3 победы, 4 ничьи и 11 поражений. На следующий день после поражения «Рубину» калининградский клуб объявил об уходе генерального директора Кирилла Волженкина, проработавшего на этой должности больше двух лет. Новым рулевым «Балтики» стал экс-генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов. Подробности — в материале «Нового Калининграда».

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