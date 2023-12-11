«Я голосовал за Алиханова»: автоперевозчики региона ответили на обвинения губернатора

Калининградские международные автоперевозчики выступили с опровержением слов губернатора Антона Алиханова о многолетней неуплате налогов транспортными компаниями и перепродаже топлива на территории Литвы. Свою позицию они высказали на пресс-конференции в понедельник, 11 декабря. Представители инициативной группы подтвердили, что часть компаний начала распродавать грузовые автомобили, и сообщили, что сейчас водители фур стоят в очереди на границе с Литвой по 10-12 суток. Перевозчики оценивают ущерб от санкций уже в 6,2 млрд рублей и просят власти довести до них стратегию развития грузоперевозок в регионе. «Новый Калининград» публикует самые значимые заявления предпринимателей.



Игорь Хвесюк, гендиректор компании «ДФДС Логистикс Восток»:

— Как ни крути, 120 [транспортных] компаний и их семьи — это все равно был электорат на выборах губернатора. И я думаю, что большинство перевозчиков все-таки положительно всегда оценивали его работу. Я, допустим, не стесняюсь и говорю: я голосовал за Алиханова. <...>

Мы вот не поленились, и члены инициативной группы сделали выборку с сайта налоговой службы касаемо 93 юридических лиц, которые участвовали в собрании [перевозчиков 20 октября]. Из открытых источников мы посчитали, что в 2022 году всего уплачено налогов и сборов 111 миллионов 104 тысячи 83 рубля, из которых транспортный налог — 26 миллионов 736 тысяч 314 рублей или 24,06%. Иные сборы составили 84 миллиона 367 тысяч 768 рублей, что составляет 75,94%.

Все мы прекрасно знаем, что налоговая служба Российской Федерации получила даже международное признание многими странами, что очень [хорошо] выстроена работа, какой даже нет ни в Германии, ни в других, как многие считали, цивилизованных странах. Приезжают немцы и завидуют: «Как? Вы можете на месте всё сделать?».

Все прекрасно понимают, как идет администрирование налогов, причем очень оперативно. Если нет спорных моментов по судам или еще чего-то, то налоговая инспекция принимает меры принудительного безакцептного взыскания налогов и сразу же пеней. Причем налоговая не спрашивает, нужны ли тебе эти деньги. <...>

Поэтому, разумеется, беспричинная неуплата транспортного налога на протяжении трех, а уж тем более на протяжении десяти лет невозможна. Только в том случае, если налоговые органы пропустили срок исковой давности, предусмотренный Налоговым кодексом, и всё остальное в юридическом плане. При этом возникает вопрос, кто дал такие данные и с какой целью. Лично у меня много вопросов, почему нас так огульно обвинили в этом всём.

<...> Немножко напрягает тот факт, что, получается, мы граждане России, мы платим налоги, что я доказал, но работать в своем государстве мы не можем. <...> Сложилась такая геополитическая ситуация, что мы не можем нормально работать. Помогите нам, откройте нам этот рынок.

<...> Сливы топлива попадают под нарушение законодательства Литвы, Латвии, через которые ходят наши машины. Если водителя ловят на сливе топлива, два года назад я слышал, что где-то кто-то возбудил, — около двух тысяч евро был штраф. Поэтому если даже просто включить математику, по размерам баков и всего остального посчитать, то, поверьте, если водитель даже и «сольется» в силу собственного решения, потому что я не думаю, что это политика... У меня никто не сливается. У меня на каждой машине стоят датчики топлива, и ни одна машина, пока я десять лет [являюсь] директором, никто не сливался. Если только со своей же машины перелить топливо, чтобы он выехал и не заправлялся дорогим топливом в Литве, но это были единичные какие-то случаи. А чтобы ставить эту коммерцию на поток...

Ну и себя поставьте на место водителя, который семь, восемь дней живет на границе в этой кабине размером два с половиной на полтора или два [метра] в высоту. Он заточен в ней. Он питаться должен? Должен. У нас в накопителе общепита, кажется, нет никакого. Говорят, воду ездят [покупать] на заправку — стоимость воды в два или в три раза больше, чем в магазине. Нормально? Возможно, у него и есть желание компенсировать свои командировочные, и он принимает решение где-то там «слиться» кому-то, но это дело водителя. Я не знаю, какое надзорное отношение к сливам топлива отдельными водителями имеет правительство Калининградской области, и при чем тут транспортные компании.

Не хочу никакой конфронтации, но возникает вопрос: с какой конечной целью и в чьих интересах была губернатором озвучена вот эта неправдивая информация, которую нам приходится опровергать. Мне непонятно.





Олег Молдованов, гендиректор компании «МТ-Транс»:

— Если есть те предприятия, которые удачно сейчас работают по критической ситуации, которая сейчас сложилась, мы бы с удовольствием вот этот бы опыт [переняли] — лучше бы нам взяли и сказали: «Вы знаете, ваши ошибки в этом, в этом, в этом, в этом». И мы бы стратегично действительно попытались на многих предприятиях своих это ввести. А не так: «Не ходите, не встречайтесь. Кто это? Что это?». Получается так, что у этих людей хорошо, и, извините меня, начинаются подводные камни какие-то у нас. Ну значит, у них просто хорошо, потому что у них хорошо. Дальше додумывайте сами.

<...> Пока нам дали понять, что всё будет в контейнерах. Мы крайне против — уже сколько раз говорили, что контейнерная перевозка выгодна, если она идет до Москвы и Санкт-Петербурга, а дальше — это получается, извините меня...

Мы приглашаем сюда предприятия: «Работайте в нашей [Особой экономической] зоне», а у нас логистика вся хромает. Они что, не думают, что бизнесмены первое, что будут считать, если они здесь откроются, все льготы, которые им дают, — как они продукцию свою будут вывозить? Они будут первое, что считать, — во сколько им будет обходиться вывоз, насколько они будут конкурентоспособны. Ну это же простые вещи. Ну как сюда приглашать, если у нас хромает логистика? И это страшно. Вот это нужно всё подчищать, по крайней мере, чтобы сюда шли инвесторы, работали.

<...> С наличными у нас давным-давно уже не работают предприятия, потому что эта отрасль умерла. В России, если это есть еще, то у нас этого давно нет. Я кассовый аппарат, помню, сдал в налоговую инспекцию очень давно, и это было, боже мой, в 2004 или каком-то году. Бессмысленно, все перешли давным-давно на безналичную форму расчетов, и все только этим пользуются и довольствуются. И поэтому сказать, что десять лет ты можешь ничего не платить и тебе дадут дальше работать... Тебе моментально всё будут блокировать и списывать в безакцептном порядке. И работать дальше не дадут. Соответственно, ты не сможешь ни денег получить, ничего.

Светлана Паншина, гендиректор компании «Дельта-Вест-ЛТД»:

— Понятно, что все работают у нас в области в сложной ситуации, не только нам [тяжело] приходится, мы просто на острие находимся. Как ни крути, у нас работа связана с тем, что мы работаем с Литвой, Латвией — теми [государствами], которые сейчас недружественно к нам относятся. И то же самое нашему правительству приходится решать все эти проблемы. Но это не значит, что если мы вот такая небольшая часть нашей области, то не надо решать наши проблемы, что мы не заслуживаем того, чтобы решать наши проблемы.

Я, например, тоже голосовала за нашего губернатора. Я считаю, что молодежь должна брать правление в свои руки, потому что, как ни крути, это новый взгляд на жизнь. Но мы надеемся на то, что нам помогут. Помогут не деньгами — нам не нужны деньги. Нам нужна работа и условия для этой работы, мы готовы к этому.

Николай Харитошкин, руководитель Научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций ООО «ЮНИКОМ Запад»:

— Ситуация складывается критически, мы видим: по нарастающей всё идет. Позиция губернатора тоже негативная к нашей отрасли, и хотелось бы обратить внимание народных избранников, почему губернатор недостоверную информацию им предоставляет. <...>

Ущерб отрасли нарастает, компании действительно закрываются. <...> По объявлениям мы видим, что компании распродают свои парки автомобилей, кто-то даже на запчасти распродает, кто-то с точки зрения продать в Россию. Количество работников сокращается.

<...> Задолженности [по транспортному налогу у предприятий отрасли] за прошлый год не существует. По всем компаниям я посмотрел лично, ее нет. <...> Мы зашли на сайт налоговой, там по каждой организации есть статистика. За 2022 год нет задолженности. Есть маленькие пени, штрафы в размере там ста рублей, у кого-то три рубля. Я не считаю, что это задолженность — это текущее. Возможно, по транспортному налогу этого года, потому что он выплачивается поквартально, есть какие-то задолженности. Данных в статистике нет. Но это не три и не десять лет однозначно.

Записала Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград