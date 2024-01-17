Вечерний @Калининград: дважды бывший, трудовой коллапс и вся надежда на Путина

Прокуратура начала проверку по жалобе сотрудников Городской детской поликлиники Калининграда на мизерные зарплаты. Такое же разбирательство проводится после аналогичного обращения врачей Регионального перинатального центра. Оба коллектива отправили челобитные в единственную инстанцию, на которую еще хоть как-то можно надеяться — президенту Владимиру Путину. И в единственном случае — перед выборами: в одном из писем именно так и говорится. К другим, чуть менее прямолинейным, новостям среды.







Евгений Любивый стал для местных дважды бывшим — главой Калининграда и главврачом БСМП. Как сообщил пресс-секретарь областного правительства Дмитрий Лысков, дубль-экс покинул больницу по собственному желанию — из-за перехода на другую работу вне Калининградской области. Задержание ночью пограничниками на Куршской косе с ружьем во внедорожнике как бы и ни при чем. В целом случившееся прекрасно иллюстрирует ситуацию с руководящими кадрами — что в политике, что в медицине. Остальные, увы, остаются на местах.





Сейчас в Калининградской области пытаются реализовать ряд амбициозных производственных проектов. В прогнозах чиновников и инвесторов по всему региону как грибы после дождя вырастают заводы, рассчитанные на сотни, а то и тысячи рабочих мест. Безоблачным его пролетарское будущее рисуется только на бумаге, в то время как сами предприниматели, главы муниципалитетов, в которых строят новые промпредприятия, да и некоторые чиновники постепенно начинают бить тревогу: на этих заводах просто некому будет работать. Это очевидно накладывается на то обстоятельство, что часть трудоспособного мужского населения покинула рабочие места по причине частичной мобилизации. Но проблема еще глубже: страна до сих пор не оправилась после демографической ямы, оставленной Второй мировой войной. О том, где власти планируют искать работников — в материале «Нового Калининграда».





Осенью в столице прошел III Московский международный фестиваль архивных фильмов. В его программе — забытые и недооцененные современниками картины, малоизвестное научное и зрелищное кино, считавшиеся утраченными ленты. В первые дни февраля в Калининграде состоится «Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов» (16+). В его рамках в кинотеатре «Заря» представят специальную программу «Бегущие по рельсам», вдохновленную «романом» поезда и кинокамеры, фильмы Свердловской киностудии 1960-1980-х годов и проведут несколько кинолекций. «Афиша Нового Калининграда» подробно рассказывает о том, что можно будет увидеть.



В материале использована часть кадра из фильма «Человек-зверь» (реж. Жан Ренуар, 1938)