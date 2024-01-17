Проблема для нескольких поколений: где власти региона планируют искать кадры для новых заводов

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На настоящий момент в Калининградской области пытаются реализовать ряд амбициозных производственных проектов. В прогнозах чиновников и инвесторов по всему региону как грибы после дождя вырастают заводы, рассчитанные на сотни, а то и тысячи рабочих мест. Безоблачным его пролетарское будущее рисуется только на бумаге, в то время как сами предприниматели, главы муниципалитетов, в которых строят новые промпредприятия, да и некоторые чиновники постепенно начинают бить тревогу: на этих промышленных предприятиях просто некому будет работать. О том, где власти планируют искать работников — в материале «Нового Калининграда».

«Ситуация жесткого дефицита»

Сейчас во всей стране отмечается исторический минимум по безработице, Калининградская область в этом отношении не стала исключением. Для дальнейшего роста экономики обществу необходим запас незанятых кадров, так как их можно обучить и включить в новые производственные процессы. Если же потенциальных свободных работников нет — производство начинает простаивать. О напряженности на рынке труда красноречиво говорят цифры. Так, например, в конце прошлого года министр социальной политики региона Анжелика Майстер привела тревожную статистику: «В настоящее время уровень безработицы находится на историческом, обновленном историческом минимуме в 2,5 тысячи человек при заявленной потребности работодателей в 14 014 вакантных рабочих мест. Это ситуация жесткого дефицита свободных рабочих рук». Выходит, что на одного безработного приходится по пять вакансий. В целом уровень безработицы в регионе оценивается в 2,9%. Любопытно, что ситуация кадрового голода привела и к положительным явлениям — работодатели стали охотнее принимать на работы сотрудников с инвалидностью. «В условиях дефицита кадров за последний год существенно изменилось отношение работодателей к трудоустройству сложных категорий граждан, и на 11%, а в некоторых сферах деятельности даже в два раза увеличилось количество рабочих мест, предлагаемых гражданам с инвалидностью», — сообщила Майстер.







По мере открытия новых производств потребность в кадрах явно заметно возрастет: только группа компаний «Атлантис» планирует создать около шести тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве в ближайшие годы. Для завода ионно-литиевых батарей (гигафабрики, как его называют) который возводится на месте недостроенной Балтийской АЭС, потребуется не меньше 900 сотрудников, для комплекса по выпуску кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей в Черняховске нужно еще минимум 750 человек. И работников надо найти быстро — та же неманская гигафабрика по плану должна начать работу в 2025 году, а завод по производству сыров от «Атлантиса» и вовсе планируют открыть до конца нынешнего.

«Кадры нужно растить»

В этом свете найти работников для строящихся предприятий непросто. Причем некоторые производства — высокотехнологические, как уже упомянутые заводы под Неманом и в Черняховске или криогенный цех по созданию жидкого и газообразного азота I сорта от ОКБ «Факел» в индустриальном парке «Храброво». Для таких производств требуются квалифицированные специалисты с современным техническим образованием.

Значительная часть проблемы на чисто региональном уровне заключается в том, что некоторые стройки высокотехнологических производств были начаты в депрессивных муниципалитетах, которые десятилетиями демонстрируют уверенную тенденцию к оттоку населения. Там просто нет нужного количества трудоспособных жителей, тем более — специалистов в какой-то «узкой» области.

«Сейчас, когда в нашей стране произошел вот этот промышленный бум, надо понимать, что проблема с квалифицированными кадрами и в принципе с любыми кадрами — она есть в любом регионе нашей страны. И эту проблему нужно решать здесь точно так же, как мы бы ее решали в любом другом регионе. Эти кадры нужно растить, этими кадрами нужно владеть», — объяснял недавно журналистам генеральный директор неманской гигафабрики Руслан Горевой. По его словам, к работе хотят привлечь не только местных жителей, но и специалистов со всей России — от Новосибирска до Мурманска. В БФУ запускают программу «Химические источники тока», которая призвана готовить в том числе будущих сотрудников гигафабрики.

Все зависит от зарплаты

Для привлечения иногородних специалистов в некоторых муниципалитетах начали впервые за много лет строить жилье. Например, в Немане это шесть многоквартирных домов для сотрудников гигафабрики, власти Черняховска тоже рассказывали о планах построить дома для сотрудников индустриального парка.







Но так ли легко заманить в глубинку области высококлассные кадры, если из городов уезжают даже те люди, для которых эти муниципалитеты были родными? Инвесторы, осознавая ситуацию, пытаются обеспечить и досуг будущих специалистов. Например, «Росатом», к которому относится возводимый завод ионно-литиевых батарей, объявил о планах на собственные средства реконструировать стадион в Немане.

«Здесь все зависит от того уровня заработной платы, который будет предложен людям на этих предприятиях. Потому что не секрет, что сейчас заработная плата в России достаточно серьезно растет из-за того, что большой отток специалистов в фирмах военно-промышленного комплекса, где предлагаются конкурентные заработные платы. Если будет конкурентный уровень — специалисты будут, вне зависимости от того, что это за муниципалитет и насколько он удален», — объясняет «Новому Калининграду» Варвара Алтунина, заместитель руководителя «Института управления и территориального развития» корпоративного образования БФУ, кандидат экономических наук.

А по словам главы комитета регионального заксобрания по бюджету Александра Никулина, особой проблемы с поиском кадров для на востоке области и вовсе нет: «Ну смотрите: сама по себе стратегия, которая выбрана на размещение производства, она выбрана не просто так. Выбрана исходя из анализа демографической ситуации,анализа рынка труда в тех или иных районах. Вот если брать под безработицу информацию, которая имеется, то у нас как раз в восточных муниципалитетах безработица, а если говорить про город Калининград и вот эту западную часть нашей области, то здесь, наоборот, у нас не хватает кадров. Вакансий больше, чем людей, то есть получается, что нам необходимо создавать рабочие места как раз в восточных муниципалитетах с тем, чтобы обеспечить там занятость», — говорит Никулин.

Впрочем, ранее по этому поводу высказался глава неманской администрации Андрей Нейман, у которого, как он заявил, возник «когнитивный диссонанс» из-за значительного количества безработных жителей с одной стороны и невозможностью нанять кого-либо на работу — с другой: «Смотришь, сотрудники постоянно требуются, требуются, требуются. Нам для администрации тоже найти сотрудника достаточно серьезная проблема. С другой стороны, мне говорят, что по Советску, Славскому району, Неманскому району порядка 800 человек стоят на [учете] в центре занятости. Я не понимаю... — заявлял он. — Представители компании „Росатом“, которые занимаются сейчас у нас проектированием и строительством завода по производству ионно-литиевых батарей, они не понимают, где набрать специалистов, где люди?»







Вопросы образования и не только

С целью подготовить на местах молодые кадры для производств, власти стали реализовывать амбициозный проект — в регионе хотят построить кампус среднего образования на 3,5 тысячи человек на базе колледжа информационных технологий и строительства (КИТиС). Сроки окончания стройки туманны, а рабочие кадры нужны, условно говоря, «уже завтра».

Власти муниципалитетов начали заключать соглашения на обучение кадров с местными средними учебными заведениями, например — администрация гигафабрики заключила договор с технологическим колледжем в Советске. Но и здесь есть свои сложности: хоть эти учреждения и функционируют на текущий момент, на обучение специалистов должны уйти годы. Другой препятствующий фактор — активное развитие туризма, калининградская молодежь, как показали исследования, больше стремится работать в привлекательной и быстроразвивающейся сфере гостеприимства, чем связывать свое будущее с промышленностью.

«Молодому специалисту достаточно сложно объяснить, что он должен потратить шесть лет своей жизни на достаточно сложное обучение, чтобы потом прийти на заработную плату в 30−40 тысяч, когда он может сейчас пойти в баристы или официанты, где он сможет получать порядка ста тысяч», — объясняет Варвара Алтунина.

Но у университетов и правительства есть видение того, как можно решить эту проблему в относительно краткосрочной перспективе — привлекать студентов нужных специальностей на производство ещё во время обучения: «На этапе подготовки студентов, на третьем, на четвертом курсе, некоторые работодатели даже по окончании второго курса приходят к студентам, обучающимся по необходимым специальностям, и предлагают им стажировку, — рассказывает Алтунина, — Наиболее талантливых и перспективных специалистов приглашают на стажировку уже более серьезную и длительную. Университеты идут навстречу, как правило, всем молодым специалистам, которых принимают на работу на третьем и четвертом курсе и готовы дать индивидуальный учебный план для того, чтобы студенты могли совмещать работу по специальности».

Как утверждает Александр Никулин, власти региона и инвесторы находятся в процессе решения этой проблемы: «У нас достаточно большое количество средних учебных заведений сосредоточено именно там, на востоке. Это у нас Гусев, как центр, где у нас среднее образование развивается, и город Советск, — объясняет Никулин, — В частности, Росатом разместил заказы или должен разместить заказы на людей в учреждениях, в наших учебных заведениях среднего образования и в БФУ имени Канта. Они на постоянной связи и там готовят специалистов. Ну и плюс, конечно, ряд специалистов высокого уровня квалификации как минимум на начальном этапе они должны будут привезти с собой».







Впрочем, в области строят далеко не только высокотехнологические производства. Немало масштабных проектов пытаются реализовать в сельскохозяйственном секторе. Это, например, проекты группы компании «Атлантис». Казалось бы, долго ли обучить человека ухаживать, например, за картофелем? Но здесь возникает другое немаловажное обстоятельство: традиционный источник неквалифицированной рабочей силы — трудовая миграция из теплых стран бывшего СССР — постепенно начинает «иссякать». На фоне обвала рубля после введения санкций и взлета цен в регионе из-за трудностей транзита продукции из Калининградской области начали массово уезжать мигранты.

Региональные власти с абсолютно серьезным видом утверждают, что проблему оттока рабочей силы можно решить путем привлечения в регион релокантов из «недружественных» стран Европы. Но серьезно представить себе, например, русскоязычного жителя Германии, который бросил бы зажиточную страну ради того, чтобы устроиться на завод по производству панировочных сухарей в поселке Совхозном, может только полностью оторванный от жизни человек.

Все перечисленное очевидно накладывается на то обстоятельство, что часть трудоспособного мужского населения покинула рабочие места по причине частичной мобилизации. При этом, как считает руководитель Центра оценки квалификации Калининградской торгово-промышленной палаты кандидат экономических наук Владимир Кузин, проблема с кадрами гораздо глубже и объясняется в том числе общими демографическими тенденциями: «Вы видели половозрастной состав населения страны и Калининградской области — да, он напоминает гитару. Там есть провал, и этот провал — „военный“ спад, то, что было во время Второй мировой войны, у нас был спад в рождаемости, на него наложились и 90-е, когда тоже рожали мало, и это приводит к тому, что у нас вот того самого рабочего возраста, то есть трудоспособного, его меньше, его мало, и это проблема. Это проблема, которую можно решить только через несколько поколений».

Текст: Павел Каменев, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»