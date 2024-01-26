Вечерний @Калининград: письмо с петлёй на шее и «мусорная» инфляция

Жанр писем президенту Владимиру Путину перед выборами приобрел второе дыхание. К врачам и медсестрам присоединились отчаявшиеся калининградские международные автоперевозчики. Заявили, что ситуация ставит их «на колени» и попросили наконец легализовать «в остальной» России фуры с областной растаможкой. Таких грузовиков в регионе около трех тысяч, все они заперты на нашем «острове»: в Европу, для поездок в которую и придумывалась эта растаможка, сейчас хода нет. Люди при этом (в большинстве — малый и средний бизнес) продолжают платить за фуры кредиты и транспортный налог. Никакого выхода им за два года не показали, а их собственные предложения игнорируют. Вот и накануне, когда адресат с подчиненными взахлеб рассказывали, как хорошо живет Калининградская область, проблема целой умирающей отрасли осталась за кадром. К другим новостям пятницы.



В конце прошлого года для калининградской промышленности грянул гром: власти решили приостановить прием ее отходов на мусорных полигонах. Глава минприроды Олег Ступин тогда заявлял, что действующие свалки на грани переполнения. Скандальная мера вызвала резкую реакцию бизнеса, однако вскоре министр предложил выход: сократить прием отходов 10 тыс. тонн в месяц и резко увеличить плату за него. Калининградские предприятия оценивают, что им придется платить примерно в три раза больше, чем раньше, некоторые говорят, что ничего не остается, как заложить это в стоимость своей продукции. Корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева с подробностями.





«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе продолжила изучать ситуацию на рынке жилья ближайшего к областному центру города. Если в прошлый раз мы приценились к самым дорогим домам Гурьевска, то на этой неделе в нашем традиционном дайджесте — топ квартир. Среди них, например, «уникальная дизайнерская квартира для ценителей архитeктуpнoгo стиля ампир» (местами разбавленного коврами) за 19,5 млн рублей, а также другие изыски. Читайте обзор по ссылке.