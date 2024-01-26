Калининградские перевозчики написали Путину о «поставленных на колени» предприятиях

Калининградские международные автоперевозчики написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили поручить принять оперативные меры по поддержке отрасли. Документ, направленный 24 января, опубликован на сайте инициативной группы представителей отрасли.



«Отсутствие возможности осуществления перевозок ставит на колени большинство автотранспортных предприятий Калининградской области. Остро стоит вопрос о коммерческой эксплуатации грузового автотранспорта, помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны», — говорится в письме.

Предприниматели попросили президента предоставить им возможность использования машин с областной растаможкой для перевозок на основной территории страны без заезда в Калининградскую область и внутри Таможенного союза Евразийского экономического союза. Перевозчики также обратились к президенту с просьбой о квотировании мест на паромах для бронирования предприятиями отрасли и о снижении ставки транспортного налога «на безусловной основе».

Как сообщили «Новому Калининграду» в инициативной группе, перевозчики также написали письмо депутату регионального заксобрания Юрию Шитикову с просьбой оказать отрасли содействие в получении помощи. В обращении говорится, что паромы «Амбал» и «Балтийск» «постоянно уходят на ремонт на длительный период», в связи с чем доставка товаров в регион «существенно сокращается». Предприниматели также указали на проблемы с продлением срока таможенной доставки, в который они не укладываются из-за очередей на российско-литовской границе. Кроме того, перевозчики попросили Шитикова «обратить внимание на конституционные права» жителей Калининградской области.

По состоянию на декабрь 2023 года автоперевозчики региона оценивали ущерб отрасли от введения санкций в 6,2 млрд рублей. Минфин РФ не поддержал льготную «растаможку» областных грузовых машин, аргументировав это тем, что предложение перевозчиков не соответствует Таможенному кодексу ЕАЭС.