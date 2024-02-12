Вечерний @Калининград: Кант — что дышло, золотой песок и памяти аллей

Губернатор Антон Алиханов нашел в трудах философа Иммануила Канта истоки «нынешнего конфликта» на Украине. Его вступительная речь на V Съезде Российского общества политологов идеально подошла мероприятию, главной «звездой» которого стал идеолог «русского мира» Александр Дугин. Алихановские спичрайтеры порезвились на славу и прошлись по категорическому императиву поступью обиженного варвара: произвольно пошевелили плавниками гоббсовского Левиафана, зачем-то превратили русского философа Владимира Эрна в Василия и вырулили в районе Гофмана к нечистой силе. Провокационный спич губернатора явно метил не в кантолюбивые сердца калининградцев, а был рассчитан совсем на другую аудиторию. Возможно даже состоящую из одного конкретного человека. Что ж, вожделенный пиар удался, мягкое кресло в Москве приблизилось на сантиметр. Ну а Кант уже умер и все стерпит. Собственно, как и публичная политика в полуэкславе. А теперь к другим, чуть менее эпатажным новостям уходящего понедельника.









Антон Алиханов — далеко не первый (и не главный) российский политик, охотно рассуждающий о вкладе Иммануила Канта в мировую философскую мысль и о практических последствиях этого самого вклада. В контексте работ немецкого философа о нынешней геополитической ситуации рассуждают и за рубежом. Пользуясь случаем, заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Елена Калугина решила сравнить, как интерпретируют Канта в России и Германии. И успела убедиться, что речь местами идет будто о разных Кантах.







Нынешняя зима оказалась беспощадной к калининградским пляжам. В некоторых популярных местах отдыха песок исчез совсем. Наверняка вода немного отступит, но урон все равно будет невосполним. Областная «Балтберегозащита» недавно назвала самые пострадавшие участки: «корень» Куршской косы, пляжи в Заостровье и Куликово, места в районе Янтарного, Донского и так далее. Корреспонденты «Нового Калининграда» проехались по побережью и оценили масштабы катастрофы.







Очередная придорожная аллея пала смертью храбрых в неравном бою с безжалостными расширителями пространства и ускорителями движения. На этот раз под пилой погибли ясени и дубы на трассе, соединяющей поселки Прибрежный и Голубево. Зато там появятся освещение и тротуары, уточнили в областном правительстве. И велодорожка, куда ж без нее. Надо же чем-то радовать глаза туристов, когда главная дорожная изюминка Калининградской области навсегда останется лишь «солдатами вермахта» в памяти аборигенов.