Вечерний @Калининград: скрепный «синий», социальная профанация и рай вандалов

Янтарный решил отказаться от двусмысленного международного «Голубого флага», который получал восемь последних лет, променяв его на скрепный синий. Хотя некоммерческая и неправительственная организация, выдающая престижные сертификаты, честно оценивала местные пляжи оба раза после февраля 2022-го. А флаг — пусть через Армению — но добирался до калининградского берега, демонстрируя, что даже в самые тяжелые времена может быть место для диалога. Хотя бы назывными предложениями. К другим, чуть менее воинственным, новостям вторника.







Если бы существовали какие-то флаги для променадов, то многострадальная деревянная конструкция Янтарного получила бы максимум коричневый. И не сказать, что местная власть не старается — регулярно просит денег у области, готовит экспертизы со сметами, но былого «заливатского» шика муниципалитет явно лишился. Вспомним, с каким скрипом к середине прошлой осени отремонтировалась первая променадная часть. Страшно представить, что ждет вторую в этом году. Хотя, как показал репортаж фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой, черт все же не так страшен, как его часто рисуют.





Начинающие предприниматели Калининградской области возмущены «формальным подходом», который, по их мнению, примененных при заключении социальных контрактов в начале 2024 года. Контракты эти придуманы для того, чтобы помочь людям в условиях безденежья встать на ноги, в том числе запустив маленький бизнес. Однако заявок оказалось слишком много, денег для всех явно недостаточно, и власти, казалось бы, нашли выход: давать всем по низшей денежной планке (70 тысяч рублей). И неважно, что открыть какое-то дело на эту сумму невозможно — зато вроде бы никто не обижен и можно спокойно отчитаться об освоении средств. Но оказалось ровно наоборот — обиженных оказалось слишком много.Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова выяснила, есть ли решение проблемы.





В Калининградской области в последние годы восстанавливают орденские замки и кирхи, форты, заброшенные больницы и даже промышленные предприятия. Чаще всего люди с деньгами вкладываются в исторические объекты, которые не являются памятниками архитектуры, истории и культуры, потому что это намного проще в плане оформления документов и спокойнее с точки зрения потенциальных проверок. Калининградец Игорь Семёнов пошел по более сложному пути и выкупил именно памятник — несколько раз горевшую усадьбу Парненен в поселке Красный Яр Гвардейского района. Насколько удачным получилось приобретение, каковы планы на объект и с какими трудностями столкнулся предприниматель (например, это массовый непрекращающийся вандализм) — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ивана Маркова.