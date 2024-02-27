Без «Голубого флага»: как в Янтарном готовятся к пляжному сезону (фото)

Соцсети полны постов возмущения по поводу состояния пляжа и променада в Янтарном. До начала туристического сезона еще далеко — однако есть ощущение, что сейчас он длится круглый год. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова отправилась в поселок, чтобы оценить происходящее своими глазами — и выяснилось, что «черт» страшен намного меньше, чем год назад. Половина двухкилометрового променада была отремонтирована прошлой осенью, и это хорошо заметно. Однако участок над озером длиной почти 90 метров, затопленный несколько недель назад, действительно находится в неприглядном состоянии.

По словам директора местного туристического центра Дениса Ефремченко, муниципалитет подал заявку на областное финансирование срочных работ: требуется более пяти миллионов рублей, которых отметил он, у муниципалитета нет.

Также Янтарный намерен просить в этом году денег на ремонт оставшейся части променада длиной почти в километр, это «десятки миллионов рублей», отметил Ефремченко. «Как только область выделит деньги, будем разыгрывать конкурс», — сказал он. На то, чтобы подготовить и провести торги, нужно около полутора месяцев, по опыту прошлого тендера, на сами работы будет отведено еще не менее двух месяцев. Получается, что при самом хорошем раскладе полностью променад откроют только летом. При плохом, как в 2023 году, — осенью.

Сейчас променад очищают от песка — уже много раз писалось о том, что конструкция была спроектирована неправильно, и после каждого шторма на ней вырастают «барханы». Своими силами делают мелкий ремонт. В апреле Янтарный намерен провести экспертизу воды и песка, тогда же должны прибыть сотрудники компании, которая выдает российский сертификат пляжного качества «Синий флаг» — оценка должна завершиться к 15 мая. От престижной международной сертификации по системе «Голубой флаг» впервые с 2016 года, когда пляж Янтарного (опять же, первым в России) получил эту награду, решено отказаться. Причина — «международная обстановка».

Аттестовать «Синим флагом», как до этого «голубым», планируется «Центральный» и «Янтарный» пляжи длиной 700 метров и 300 метров соответственно. Как и в прошлом году, откроется пляж «Лагуна» (он располагается на карьере в районе кафе «Галера»), там будет действовать надувной аквапарк — разрешение на его работу уже получили.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград