Вечерний @Калининград: бескультурье отмены, цветущий компромисс и время часов

В Калининграде отменили концерты двух групп, входящих в неофициальный «запретный» список исполнителей, гулявший по соцсетям два месяца назад. Оба должны были пройти в клубе «Вагонка», руководитель которого, Андрей Левченко, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что случившееся — не его решение, больше он ничего говорить не стал. Одна из групп («Слот») объявила об отмене выступлений в семи городах, в том числе в Калининграде. Причин она не назвала. На странице «ВКонтакте» второй группы («Полматери») значится, что «мартовские концерты перенесены по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора». На какую именно дату они перенесены — не сообщается, хотя поклонников просят не сдавать билеты. Вряд ли все это нуждается в дополнительных комментариях, как бы кто ни относился к творчеству данных конкретных коллективов. К другим новостям пятницы.





Не так давно губернатор Антон Алиханов объявил о планах на территорию у Дома Советов. Они оказались именно такими (по крайней мере, на этапе общей концепции), чтобы не вызвать отторжение ни у сторонников восстановления Королевского замка, ни у противников. В самом деле, кто будет протестовать против того, чтобы в «сердце города» вырос «сад цветущих деревьев», как назвал этот проект сам Алиханов? Впрочем, никаких подробностей он не привел — о них узнала корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова и рассказала в своем материале.





Солнечные часы «Зодиак», которые в мае прошлого года не без скандала решили демонтировать со Светлогорского променада для последующей реставрации, готовы вскоре вернуть на место. У генподрядчика, который сейчас реконструирует променад, возникли большие трудности с поиском специалистов, готовых отреставрировать уникальный объект культурного наследия (его необычность в свое время подтвердила книга рекордов Гиннеса). Однако это далеко не единственная проблема: например, к работам не привлекли создателя часов Николая Фролова (причем, у самого художника и у руководителя областной Службы охраны памятников Евгения Маслова насчет причин некрасивого факта разные версии). Кроме того, пришлось исправлять ошибки, допущенные при реставрации в 2005 году. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков — о том, когда в Светлогорске снова можно будет сверять время по солнечным часам.

Багратионовский округ нередко выбирают для проживания калининградцы, которые предпочитает селиться в собственных домах. «Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе изучила предложения о продаже домов в этом округе, опубликованные на популярных сайтах объявлений. Результаты удивили, некоторые — даже поразили. Удивитесь и вы.