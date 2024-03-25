Вечерний @Калининград: правда о «Лобанове», симбиоз с застройщиком и «новая» кирха

Сегодня власти региона подтвердили, что на траулере «Капитан Лобанов» из Светлого шесть дней назад погибли трое членов экипажа. А не один, как они повторяли все это время. Очевидно, скрывать правду стало уже более невозможно: сейчас как раз проходят похороны. Возможно, теперь кого-то из двоих, до этого считавшихся «неофициально» погибшими, удастся предать земле по-человечески — не таясь. Об этой и других новостях понедельника — в вечернем обзоре «Нового Калининграда». 

fnaffk0qz93q7mpar6o1kzq2qua4k0ms_cr.jpg

На Сазоновском кладбище в понедельник прошли похороны капитана судна «Капитан Лобанов» Павла Резванова. Именно его официальные источники признавали единственным погибшим в результате некого инцидента на траулере, во время которого произошел пожар. Однако телеграм-каналы уже в день ЧП сообщали, что погибших — трое. Кроме того, в одном из пабликов Светлого появилась информация от, предположительно, мамы другого члена экипажа — Ильи Ламанова — о том, что его тоже не стало в тот же день. Властями все это время отрицалось и предположение, что есть пропавшие без вести. Но вечером в понедельник глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков все же подтвердил «Новому Калининграду», что погибших действительно трое. О причинах случившегося говорить и вовсе не приходится — их тщательно скрывают. Иван Марков рассказывает о подробностях этой вопиющей истории — которой, кажется, никто не удивлен.

jivp5owendlorh6sd3w92mw42600bg3y_cr.jpg

Зеленую зону в границах улиц Яналова  Родителева и Каштановой аллеи, которую горожане называют «Шервудским лесом», а власти — «сквером Семейным», решили благоустроить «в связке» с идеями, предусмотренными в проекте застройки бывшего теннисного стадиона «Спартак». Там, как известно, возводятся административные здания и гостиница, а спортивная инфраструктура ужата до половины участка. Власти хвастаются «синхронизацией проектных решений» и радуются тому, что получается симбиоз. О том, что по соседству тот же скандальный застройщик (без особых фантазий именуемый ООО «Спартак») на территории в 1,2 тыс. гектаров планирует блокированные жилые дома, в горадминистрации предпочитают скромно умалчивать. И не случайно: иначе станет кристально ясно, кто будет основными пользователями благоустройства «Шервудского леса» за бюджетный счет. На стоимость квартир оно тоже несомненно повлияет. О деталях проекта — по ссылке.

ncm0d9l61661h1hr9ovga031jgs6pnu0_cr.jpg

В Калининграде заканчивается реставрация кирхи Королевы Луизы в Центральном парке. С объекта более недели назад сняли строительные леса, однако работы еще не завершены. Подрядчик в соцсетях назвал объект «сказочным храмом во всех отношениях», однако «Новому Калининграду» рассказал, что оценивает выполненные работы на твердую «четверку». По его словам, сейчас устраняются «объективные замечания». Как кирха, в которой находится театр кукол, выглядит сейчас — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter