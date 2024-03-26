Вечерний @Калининград: эксклавная гравитация, издержки котокульта и курс корабля

Уже почти семь лет значительная, если не основная, часть жителей региона лишена субсидий на авиабилеты. Их оставили только льготникам — однако и тем воспользоваться счастливой возможностью удается все реже. В прошлом году выделенные государством деньги закончились в апреле, в нынешнем — в начале марта. С мая дешевые перелеты для всех калининградцев пообещали вернуть, а до тех пор — не поднимать цены. Но, как выяснил «Новый Калининград», второе обещание нарушено самым беспардонным образом. Поэтому покинуть Калининградскую область по крайней мере на первые «майские» многие просто не смогут. Об этой и других темах вторника — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





В течение последних двух недель от пользователей нашего портала стали поступать сигналы поступать сигналы, что, несмотря на заявления федерального Министерства транспорта, билеты резко подорожали, и теперь покинуть Калининградскую область стало весьма накладно. Речь прежде всего о предстоящих «майских» праздниках. Если вам понадобится улететь из региона 1 мая, то имейте в виду: в сравнении с мартом расценки на билеты «Победы» выросли почти в два раза, «Смартавиа» — в 3 раза. Рекорд установила авиакомпания «Аэрофлот» (та самая, которая, по данным Минтранса, «и так осуществляет перевозки в Калининград по „плоским“ тарифам»). Компания, генеральным директором которой ранее был нынешний министр транспорта Геннадий Савельев, предлагает пассажирам из Калининграда лететь в одну сторону за 26 тысяч рублей без багажа — это так называемый «эконом-лайт». В начале марта на 25 марта купить билет можно было за 6 400 рублей. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова — о том, что происходит.





Статус «кошачьей столицы» за несколько лет добавил немало баллов в копилку туристической привлекательности Зеленоградска. Идея продвигать этот бренд возникла у местных властей в 2016 году и с тех пор нашла множество воплощений в городском дизайне и образе жизни. Всё чаще над бездомными котами и кошками берут шефство местные гостиницы, магазины и заведения общепита. Однако, как показала история стремительно прославившегося кота Сергея, есть у «котокульта» и противники, которые тоже хотят быть услышанными. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова собрала доводы обеих сторон.





В Музее Мирового океана впервые сменилось руководство. Спустя 34 года основательница учреждения Светлана Сивкова уступила место своему заместителю по внешним связям и стратегии Денису Миронюку, став президентом музея. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина поговорила с новым директором о перестановке сил и ее причинах, о том, на какие перемены он настроен и чего ждет от должности — получилась интересная беседа, которая наверняка заставить скептиков по-другому взглянуть на человека, пережившего к 36 годам такой карьерный взлет. И, возможно, все-таки поверить в то, что курс корабля на годы останется прежним.