Вечерний @Калининград: хищные стаи, сжигание гималаев и «Тёркин» в Черняховске

Инвестсовет при губернаторе одобрил бесплатную передачу земли застройщику, задумавшему пятизвездочный отель в Пионерском. И не какой-нибудь — а почти 1,4 гектара на первой линии у моря. Мало того, что калининградское побережье полностью лишается своего природного обаяния, превращаясь в нагромождение безликих курортов а-ля «„Стрелка“ нарисовала». Именно сейчас, когда инвесторы хищными стаями кружат над Калининградской областью, трескающейся от туристического бума, не делается даже слабой попытки выставить золотые прибрежные участки на аукцион. Ну раз уж решили все продать. К другим новостям четверга.





Впрочем, тот же грабительский Совет умудрился сегодня перепрыгнуть сам через себя. В поселке Сокольники, что под Зеленоградском, на аналогичных условиях отдают аж 60 гектаров. И не кому-нибудь, а Александру Качановичу, «Стакан» которого губернатор оттер от склона в Светлогорске с тем, чтобы запустить в эту заводь рыбу покрупнее. Среди чудес, которые пообещал застройщик на сей раз — самый большой «в Северной Европе и Прибалтике» (а также в России) аквапарк, рядом с которым, разумеется, придется возвести жилье. Аж 180 тысяч квадратных метров — для сравнения, столько за 2023 год построили во всем Мурманске — если измерять это количество в девятиэтажных домах, их будет примерно 18. Ошалев от собственной наглости, застройщик пообещал образовательный кампус, школу, детсад и поликлинику — очарованные слушатели устоять не смогли.





Впрочем, в работе инвестсовета случаются и некоторые проблески. Если к таковым отнести завод по сбору, транспортировке, утилизации и обезвреживанию отходов — а попросту, мусоросжигающий. Общеизвестно, что Калининградская область задыхается от свалок, что делать с этим мусором, придумать никто не может — переработка не в последнюю очередь из-за низкой рентабельности (маленький внутренний рынок; препоны на границе и т.д.) пока охватывает мизерную долю отходов. В Европе, на которую у нас нынче ориентироваться вроде как не принято, но все посматривают в ту сторону так или иначе, мусоросжигательные заводы — обыденность, и ущерб для природы от них куда меньше, чем вред от полигонов. Другое дело, что на родимой почве вместо самых распрекрасных инициатив в итоге часто рождаются мутанты — но делать что-то с мусорными гималаями нужно уже сейчас. Завод, кстати, хотят разместить в районе поселка Степное Гурьевского округа.





Съемки проекта Карена Геворкяна «Василий Теркин» переместились из поселка Ясное под Черняховск, а именно в конюшни Георгенбурга. Здесь, как уверяют представители кинокомпании «Русское поле», съемочная группа поработает над одной из финальных сцен картины. Твардовский бы по этому поводу сказал: «Теркин, Теркин, в самом деле, час настал, войне отбой». Всего на территории Калининградской области на съемки отвели 12 дней. Киношники также отправятся в поселок Городково Славского района (в нем, кстати, ранее стояла военная часть понтонеров), в Гвардейск и к бывшей «Берлинке». Часть процесса запечатлела фотокррреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

В тексте использовано изображение из презентации, представленной на заседании областного инвестсовета 25 апреля