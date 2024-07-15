Вечерний@Калининград: затяжной пубертат, борьба с минздравом и актив «Балтики»

«Детоцентричность делает свое дело». Это констатируют эксперты, с этим вынуждены смириться работодатели. Подростковый возраст сдвинулся с 11 до 26 лет, и эта тенденция актуальна не только в России, но и во всем мире. Великовозрастные «подростки» не желают ходить на работу по утрам, предпочитают гибкий график или удаленку, а зачастую и вовсе не понимают, зачем им трудиться за 30-40 тысяч, если есть мама с папой, которые платят. Что ждет в таких реалиях рынок труда и почему работодатели пересматривают свое отношение к пенсионерам, читайте в интервью замруководителя образовательно-научного кластера БФУ им. И. Канта «Институт управления и территориального развития» по развитию корпоративного образования, доктором педагогических наук, кандидатом экономических наук, доцентом Варварой Алтуниной.

В Калининградской области около 30 человек имеют редкий диагноз «муковисцидоз». В основном его ставят в раннем детстве, и ребёнку, чтобы жить, приходится соблюдать строгий режим и постоянно принимать лекарства, некоторые из которых стоят миллионы рублей. В регионе семьям, дети в которых имеют диагноз «муковисцидоз», помогает Благотворительный центр «Верю в чудо». На прошлой неделе некоторые из родителей подопечных центра рассказали журналистам о проблемах, с которыми они сталкиваются в борьбе за право своих детей жить. «Новый Калининград» выслушал и записал эти рассказы.





Садоводы из ТСН «Мираж» в поселке Малом Лесном Гурьевского округа заподозрили власти в попытке «рейдерского захвата» земель. Дело в том, что новые Правила землепользования и застройки Гурьевского округа предполагают изменение назначения земель, предназначенных под садоводство: участки СХ-3 планируется перевести в зону СХ-5, которая предполагает ведение огородничества и запрещает капитальное строительство. Между тем одни собственники земельных участков уже возвели и зарегистрировали на них законным образом жилые дома, другие получили ГПЗУ, согласовали строительство уведомлениями, заложили фундаменты, получили семейные ипотеки по капитальное строительство. В надежде не допустить изменения назначения своих земель представители ТСН написали обращение президенту, в правительство области и прочие органы власти с просьбой «провести расследование, на каком основании и по чьей инициативе правительство внезапно решило лишить всех садоводов зоны „ведения садоводства“ с возможностями капитального строительства».

Накануне для калининградской «Балтики» начался новый футбольный сезон. Год назад клуб с триумфом вышел в российскую Премьер-лигу, однако по итогам кампании 2023-2024 вновь вернулся во второй эшелон отечественного футбола. Главный спонсор команды «Ростех» поставил перед балтийцами задачу вновь выйти в высшую лигу, однако предсезонная кампания оставила у болельщиков много вопросов по поводу подбора игроков и назначения нового тренера. Первый матч — с московской «Родиной» — в воскресенье закончился нулевой ничьей. «Новый Калининград» разбирался, с каким активом калининградский клуб вступает в новый сезон 2024-2025 и как собирается побеждать.