Вечерний @Калининград: недокомплект газовщиков, дети при деле и рок без денег

Статус монополиста приносит не только выгоду, но и проблемы. В этом убедились в «Калининградгазификации», столкнувшейся с острой нехваткой сотрудников для качественного и, что немаловажно, своевременного обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Привлекаемые организацией подрядчики кадровый голод также не утоляют. Ускорения газовщикам могли бы придать 80 новых слесарей, но то ли зарплата в 30-60 тысяч не соответствует их ожиданиям, то ли уровень безработицы в РФ настолько низкий, что и нанять некого (версия «Калининградгазификации»). Итог известен — калининградцы ждут незаменимых слесарей неделями и месяцами. Похоже, качество услуг вместе с ценой вырасти не успело.

Перед родителями летом традиционно стоит проблема, куда пристроить подрастающих чад, не попавших в детский загородные центры и под прочие государственные программы «летнего оздоровления». «Новый Калининград» подготовил гайд по мероприятиям, которые будут интересны не только младшим школьникам, но и ребятам постарше.

И без того недешёвые судебные тяжбы, похоже, становятся роскошью, доступной лишь избранным. Верхний предел госпошлин при обращении в суды в ближайшее время вырастет в разы. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердила во вторник, 23 июля, Госдума. Предполагается, что изменения вступят в силу через месяц после опубликования закона. С этого момента максимальный размер госпошлины в судах общей юрисдикции составит 900 тысяч рублей, а в арбитражных — 10 млн. В общем, на борьбу за свои права придётся ещё накопить.

Не отстаёт от «тренда» на всеобщее подорожание и когда-то бесплатный K!nRock. Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году посетить его без оплаты будет возможно только при проходе в первый час работы площадки. Желающих сэкономить будут ждать 8 и 9 августа с 14 до 15 часов, а 10 и 11 августа — и вовсе с 12 до 13. Затем вход будет стоить 750 рублей, с 20 часов — 1500 рублей. Предусмотрены и тарифы для тех, кому на выходные в компании «Алисы», «Крематория» и «Кирпичей» никаких средств не жалко. К примеру, абонемент на посещение фестиваля в любой день в любое время и на неограниченное количество раз обойдётся в 3500 рублей, а «супер-VIP (вездеход в сопровождении сотрудника фестиваля) на все дни» — в 50 000.

Текст: Мария Власенкова, фото из архива «Нового Калининграда»