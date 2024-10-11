Вечерний @Калининград: город без сердца, мат патриотов и «кухонный супрематизм»

Опустевшая без Дома Советов Центральная площадь Калининграда находится в ожидании новых проектов. Незадолго до ухода со своего поста губернатор Антон Алиханов обещал, что на этом месте должен появиться «Русский парк». Однако бывший главный архитектор города и области Александр Башин считает, что сделать парк — всё равно что уйти от ответа на вопрос. В первой части большого интервью «Новому Калининграду» он также заявил, что застройка Октябрьского острова ведется по «принципу Черномырдина», а реновация жилья в центре — это неотвратимая неизбежность.



А теперь к другим, не менее обсуждаемым новостям уходящего дня.

«Юнармия» — всероссийское военно-патриотическое общественное движение для детей и подростков с 8 до 18 лет, направленное на воспитание в подрастающем поколении среди прочего совестливости, верности, достоинства. Однако в сводном отряде Гусева патриотизм детям прививали совсем иными методами — нецензурными словами и грубостью. В сути конфликта разбирались Виктория Никонорова и Оксана Майтакова.

В Доме китобоя открылась выставка «Кухонный супрематизм» (12+) новосибирской арт-группы «Синие носы». Художники взяли за основу геометрические «первоформы» классиков беспредметного искусства и пересобрали их из колбасных и сырных кусочков. Казимир Малевич бы оценил. Не только на глаз, но и на вкус. Калининградцы тоже могут — выставка продлится до 10 декабря, и вход на неё свободный.

Заведения, расположенные на набережной Верхнего озера, уже не раз попадали в обзоры «Нового Калининграда». На этот раз корреспондент Мария Власенкова решила совершить ещё одно гастропутешествие по этому популярному для прогулок району. Здесь есть заведения совершенно разного формата. Пока самые крупные из них готовятся к открытию, другие уже вовсю подают ароматный кофе и выпечку. Здесь можно расширить свой гастрономический кругозор, попробовав гречотто и фетучини, а ещё купить печенье с предсказанием.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» изучила предложение в сегменте трёхкомнатных квартир, которые сдаются в краткосрочную аренду в областном центре. Самые дорогие объекты мы обнаружили на сайте сервиса «Циан». Площадь трёшек составляет от 75 до 140 м². Стоимость суток проживания — от 13 до 15 тыс. рублей. Ждут в таких апартаментах и квартирах в основном туристов, которые предпочитают тихий отдых. Маленькие дети и животные — не самые желанные гости, впрочем, если ваш пёс помещается в руке, то ещё можно договориться. Подробности — в обзоре Игната Родионова.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»