От овсянки до гречотто: где и чем перекусить во время прогулки по Верхнему озеру (фото)

Заведения, расположенные на набережной Верхнего озера, уже не раз попадали в наши обзоры. Мы рассказывали, в каких из них можно насладиться тем самым открыточным видом и попробовать всевозможные вариации модного bubble tea. Сегодня мы решили совершить ещё одно гастропутешествие по этому популярному для прогулок району. Здесь есть заведения совершенно разного формата. Пока самые крупные из них ещё не открыты, другие уже вовсю подают ароматный кофе и выпечку. Здесь можно расширить свой гастрономический кругозор, попробовав гречотто и фетучини, а ещё купить печенье с предсказанием.



«Чайка у озера»: средний чек — 900 рублей

Кафе «Чайка у озера» находится на ул. Верхнеозёрной. Здесь смогут разместиться до 40 посетителей. Заведение специализируется на европейской кухне. Завтраки здесь подают с 8 до 17 часов. За 325 рублей можно начать свой день с творожной запеканки с яблоком, фермерской сметаной и карамелью на сливках. Блинчик с красной икрой и кремом с луком-пореем обойдётся в 790 рублей. Не менее аппетитно представлены в меню и горячие закуски. За 480 рублей можно «заморить червячка» запечённым сулугуни с брусникой, за 560 — лазаньей с телячьим языком.

Также в меню представлены восемь позиций основных блюд. К примеру, за 895 рублей можно угоститься утиной ножкой с перловкой и вишней. За 1250 на вашей тарелке окажутся телячьи щёчки. Стоимость супов — от 290 рублей (куриный бульон). За 590 вам подадут гаспачо со страчателлой, за 625 — сливочную уху с судаком и лососем. Кроме того, в меню представлены салаты, пицца, мороженое и напитки.

Кафе открыто ежедневно с 8 до 22 часов. Доступны заказы навынос и посещение с собакой.

«Сейф»: средний чек — 400 рублей

Кофейня «Сейф» находится на ул. Верхнеозёрной и вмещает до 28 человек. Здесь можно плотно поесть или порадовать себя горячим напитком с десертом. К примеру, порция пасты карбонара весом 280 г стоит здесь 400 рублей. За ту же стоимость можно попробовать пасту с соусом песто и пармезаном. Паста с креветкой обойдётся в 460 рублей, а запечённая куриная грудка со сливочным рисом — в 480. Также в меню представлены салаты и закуски. За 380 рублей можно по-быстрому перекусить брускеттой с форелью и авокадо, за 560 — салатом с креветкой и манго. Для ранних пташек повар приготовит сырники, драники и всевозможные блюда из яиц. Их стоимость начинается от 250 рублей. Представлен широкий выбор добавок к завтракам, в том числе домашняя буженина и куриное филе с вялеными томатами.

Отдельного внимания заслуживает меню авторских напитков. За 320 рублей можно попробовать таёжный, цитрусовый или марципановый раф, за 380 — янтарный пунш и горячий бамбл. Кроме того, представлены три вида какао: домашний, пряный и без сахара (от 240 рублей). К напиткам можно подобрать свежий десерт, например брауни с вишней или малиновый медовик.

С понедельника по пятницу заведение открыто с 8 до 21 часа, в субботу — с 9 до 22, в воскресенье — с 9 до 21. В кофейню можно прийти с собакой. Работа с ноутбуком также не возбраняется. В хорошую погоду приятно устроиться на летней террасе с живописным видом на Верхнее озеро.

«Капучин»: средний чек — 350 рублей

Кофейня «Капучин» находится на ул. Александра Невского и вмещает до 30 человек. Заведение специализируется на напитках и авторских десертах. К примеру, за 150 рублей можно приобрести эспрессо или американо. XL порция рафа с пломбиром, солёной карамелью, халвой или мандарином обойдётся в 260 рублей. Также в ассортименте кофейни холодные напитки. Апельсиновый фреш освежит вас за 350 рублей, смузи с ананасом и базиликом — за 450. Цены на чай стартуют от 190 рублей, элитные китайские сорта в одну цену — 360 рублей. За 40 — 70 рублей в вашей чашке окажется авторский сироп, альтернативное молоко или маршмеллоу.

Кроме того, в заведении можно позавтракать или пообедать. Начать день с овсяной каши с гранолой и манго будет стоить вам 310 рублей. Немного дороже — 340 рублей — скрэмбл, глазунья, омлет и пашот. За 70 — 190 рублей вкус блюд разнообразят курица, креветки, красная рыба, авокадо и другие допингредиенты. 360 рублей стоят «те самые сырники» со сметаной и домашним вареньем, 380 — 430 — драники с грибами или форелью. В дневном меню есть боулы (от 450 рублей), фетучини (от 465), гречотто (400) и зелёный салат с авокадо (550). За 300 рублей можно согреться куриным бульоном или прихватить с собой сэндвич с моцареллой.

Кофейня открыта ежедневно с 8 до 22 часов. Есть столики на улице, посетить заведение можно с собакой. Также на Верхнем озере есть уличная точка заведения.

«Кофе тут»: средний чек — 300 рублей

Кофейный киоск «Кофе тут» находится на ул. Лёни Голикова и неизменно притягивает всех любителей долгих прогулок в любую погоду. Стоимость чая начинается здесь от 95 рублей, кофе — от 139. Столько стоит стаканчик эспрессо или американо. В 249 рублей обойдётся раф, горячий шоколад или большая порция какао с маршмеллоу (450 мл). Все вариации авторского кофе — по 199 рублей. Продолжить прогулку, к примеру, можно в компании орехово-медового латте или мятного капучино. Представлены и другие согревающие напитки: безалкогольный глинтвейн с вишней или чёрной смородиной, тропический и апельсиновый пунш. Утолить голод помогут хот-доги (от 249 рублей), итальянский сэндвич (330) или донатсы (120). Получить напутствие от печенюшки — 60 рублей. Киоск открыт ежедневно с 9 до 22 часов.

«История»: средний чек — 250 рублей

Кофейня «История» находится на ул. Некрасова и вмещает до 10 человек. Основу меню составляет кофе, цены на который начинаются от 120 рублей (эспрессо). Большую часть напитков готовят в двух объёмах на выбор: 200 или 350 мл. Американо обойдётся вам в 140 — 160 рублей, капучино и латте — в 150 — 180, флэт уайт — в 170. За 170 — 190 рублей можно попробовать мокачино, за 180 — 200 — раф. Разнообразить вкус любимого кофе сиропом стоит 20 рублей, добавить кокосовое, миндальное или фундучное молоко — 50.

В кофейне есть летняя терраса и детский уголок. Здесь подают завтраки. Можно сделать заказ навынос. Заведение открыто ежедневно с 9:30 до 21:30. Трапезу можно разделить с четвероногим другом.

Текст: Мария Власенкова, фото: Новый Калининград