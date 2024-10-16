Вечерний@Калининград: налог для льготников, микроиндексация и конец эпохи недостроя

Не жили богато, нечего и начинать. Депутаты Горсовета Калининграда предлагают исключить пенсионеров по возрасту и многодетные семьи из льготной категории по земельному налогу. 

Документ проекта о внесении соответствующих изменений уже опубликован на сайте органа власти и будет рассмотрен на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности 22 октября. Видимо, дела с бюджетом идут неважно, если для его пополнения народные избранники готовы пойти на столь непопулярные меры. Даже интересно, на какие суммы рассчитывают авторы инициативы, вводя «налог для льготников».

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Пока доблестный Горсовет строит планы «раскулачить» многодетных обладателей земельных наделов, областные власти, напротив, решили поддержать их (а заодно и ряд других льготников) рублём. Точнее, сразу 64 рублями. На такую сумму предлагается проиндексировать в 2025 году ежемесячную выплату отдельным категориям семей, труженикам тыла, ветеранам труда-пенсионерам, ветеранам становления Калининградской области и лицам, пострадавшим от политических репрессий. В настоящее время они получают 2 152 рублей. Увеличить выплату предлагается на 3%, то есть на 64,5 руб. Просто аттракцион неслыханной щедрости какой-то, не треснул бы карман.

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«Мы строили, строили и наконец построили». На месте печально известного недостроя КЖС на Гайдара, 90, теперь красуется целый «небоскреб по-калининградски» от компании «Акфен». Общая площадь 25-этажного здания, которое власти разрешили ввести в эксплуатацию, составляет 52565,4 кв. м, недвижимость имеет класс «комфорт», дом рассчитан на 480 квартир. Напомним, 8 лет назад «Акфен» получил разрешение на строительство двух 25-этажных домов на месте недостроя «Калининграджилстроя» на Сельме. Компания выкупила объект в августе 2015 за 45 млн рублей, в феврале 2016 приступила к сносу. «Акфен» взял на себя обязательства по обеспечению жильём 133 обманутых дольщиков из 236. Хочется верить, что «черная полоса» в жизни этих терпеливых поневоле людей наконец-то закончится. 

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

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