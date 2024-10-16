Вечерний@Калининград: налог для льготников, микроиндексация и конец эпохи недостроя

Не жили богато, нечего и начинать. Депутаты Горсовета Калининграда предлагают исключить пенсионеров по возрасту и многодетные семьи из льготной категории по земельному налогу.



Документ проекта о внесении соответствующих изменений уже опубликован на сайте органа власти и будет рассмотрен на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности 22 октября. Видимо, дела с бюджетом идут неважно, если для его пополнения народные избранники готовы пойти на столь непопулярные меры. Даже интересно, на какие суммы рассчитывают авторы инициативы, вводя «налог для льготников».

Пока доблестный Горсовет строит планы «раскулачить» многодетных обладателей земельных наделов, областные власти, напротив, решили поддержать их (а заодно и ряд других льготников) рублём. Точнее, сразу 64 рублями. На такую сумму предлагается проиндексировать в 2025 году ежемесячную выплату отдельным категориям семей, труженикам тыла, ветеранам труда-пенсионерам, ветеранам становления Калининградской области и лицам, пострадавшим от политических репрессий. В настоящее время они получают 2 152 рублей. Увеличить выплату предлагается на 3%, то есть на 64,5 руб. Просто аттракцион неслыханной щедрости какой-то, не треснул бы карман.

«Мы строили, строили и наконец построили». На месте печально известного недостроя КЖС на Гайдара, 90, теперь красуется целый «небоскреб по-калининградски» от компании «Акфен». Общая площадь 25-этажного здания, которое власти разрешили ввести в эксплуатацию, составляет 52565,4 кв. м, недвижимость имеет класс «комфорт», дом рассчитан на 480 квартир. Напомним, 8 лет назад «Акфен» получил разрешение на строительство двух 25-этажных домов на месте недостроя «Калининграджилстроя» на Сельме. Компания выкупила объект в августе 2015 за 45 млн рублей, в феврале 2016 приступила к сносу. «Акфен» взял на себя обязательства по обеспечению жильём 133 обманутых дольщиков из 236. Хочется верить, что «черная полоса» в жизни этих терпеливых поневоле людей наконец-то закончится.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»