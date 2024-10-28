Вечерний @Калининград: просроченная поликлиника, клады и «учить узбекский»

Очередным подтверждением того, что Калининградская область испытывает регулярные сложности с запуском социально значимых объектов в срок, стал новый перенос открытия поликлиники на Сельме. На этот раз долго-долгожданную красную ленточку пообещали перерезать 28 ноября. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в соцсетях. Он также отметил, что принял обещанные недавно «кадровые решения». Лишился ли кто-то своего поста, пока не сообщается.


Огласить подробности позже обещала новый пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова. Как сообщается, 30-летняя москвичка официально приступила к обязанностям 25 октября. Ранее Башкирова работала в правительстве Башкортостана, где занимала пост директора департамента информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ.


В Калининградской области месяц назад разразился скандал, связанный с миграционным вопросом. Несколько федеральных телеграм-каналов распространили информацию о том, что якобы директору одной из школ родители первоклассников пожаловались на то, что треть учеников класса не знают русский язык, а та в ответ посоветовала «учить узбекский». Следственный комитет начал проверку по данному факту. «Новый Калининград» разбирался, могут ли в калининградских школах учиться дети мигрантов без знания русского языка.


В 80-х ни одно крупное строительство в Калининграде не обходилась без Бориса Пергаменщика и его подчинённых. Они работали в управлении механизации СМУ-8, отвечавшем за котлованы всех основных строек города. «Новый Калининград» узнал у Бориса Львовича, где строители находили золото и сейфы с документами гитлеровцев, когда контроль за раскопками был строже и почему работа экскаваторщика — очень прибыльное дело.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использованы фотографии пресс-службы правительства Калининградской области

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