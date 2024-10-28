Власти назвали новый срок открытия поликлиники на Сельме

Срок открытия поликлиники на Сельме сдвинули на конец ноября. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.



«28 ноября откроем поликлинику на Сельме. Необходимые решения приняты, в том числе кадровые, график скорректирован и подписан», — говорится в сообщении.

О каких именно решениях идёт речь, не уточняется. Принять «кадровые решения» из-за поликлиники на Сельме Беспрозванных обещал 23 октября.

Сроки начала работы поликлиники на Сельме неоднократно сдвигались. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Год назад открытие построенной поликлиники вновь перенесли из из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В начале апреля 2024 года на тот момент министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая. Алексей Беспрозванных в середине июня говорил о том, что медучреждение заработает к концу августа. В середине августа Беспрозванных назвал новый срок — конец сентября, а затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября».