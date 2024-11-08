Вечерний @Калининград: ровно в дождь, роковые соседи и ночёвка за полмиллиона

Удача обошла стороной подрядчика, ремонтировавшего тротуар на ул. Закавказской — глава администрации Калининграда Елена Дятлова как назло приехала осмотреть результат работы в дождливую погоду. Конечно, лужи, образовавшиеся на только что обновлённом покрытии, не ускользнули от зоркого взгляда сити-менеджера. Судьбу подрядчика должна решить трёхметровая рейка, которую прикладывают к поверхности для проверки её ровности и которой не оказалось ни у одного из проверявших. Если выяснится, что просвет превышает норму, исполнителю придётся устранять дефекты за свой счёт. Увиденное навело Елену Дятлову на идею — проводить инспекцию необходимо исключительно в дождь, что она и предложила своим коллегам.

Ещё одно предложение поступило от директора Кафедрального собора Григория Хуциева. Он считает, что фестиваль «Калининград in Rock» было бы неплохо убрать из центра Калининграда, т.к. к соседству с этим мероприятием в соборе относятся «крайне негативно». Руководителя не устраивает уровень приглашённых музыкантов, который «негативно влияет на качество публики, приходящей на фестиваль». После него уборку, по словам Хуциева, приходится проводить «в течение целой недели». В качестве одной из альтернативных площадок был предложен аэродром Девау.

В том, какие цвета будут преобладать в калининградских пейзажах в декабре, попробовали разобраться авторы паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области». По прогнозу, основанному на данных ведущих метеорологических моделей, в начале зимы жителей региона ждёт преимущественно влажная и аномально тёплая для этого периода погода. Иными словами, снега у декабря, вероятно, не выпросишь. Впрочем, маленькую надежду любителям лепки снеговиков и катания с горки всё же оставили, сославшись на то, что столь ранние прогнозы не стоит воспринимать, как точную информацию.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском самых дорогих номеров в отелях Калининградской области, свободных на ближайшие выходные (9 — 10 ноября). Для этого были использованы данные сайтов-агрегаторов «Островок», «Твил» и «Броневик», а также самих гостиниц. Ночь в одной из них обойдётся гостям в 35 — 125 тыс. рублей — только потому, что самые дорогостоящие варианты на ближайшие дни оказались заняты. В будни на следующей неделе можно переночевать и за полмиллиона рублей. Годом ранее в аналогичном обзоре «рекорд» составил 248 тыс. Подробности — в нашем материале.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»