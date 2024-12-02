Вечерний @Калининград: клад «в семью», судьба фонтана и новое в декабре

В одном из посёлков Калининградской области в минувшие выходные нашли очередной посудный клад. Вероятно, его спрятала немецкая семья перед депортацией из бывшей Восточной Пруссии. Сохранилось не всё, но «улов» целых тарелок, чашек и других керамических ёмкостей всё же был внушительным — несколько десятков предметов. Опубликованные в сообществе «Копатели Калининграда. Эхо Восточной Пруссии» фотографии вызвали интерес у коллекционеров, но владелец находки не пожелал с ней расстаться. «Всё в дом, всё в семью», — ответил он на просьбу о продаже.

Последний месяц года оказался богат на всевозможные нововведения. К примеру, подать заявление о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд теперь можно до 31 декабря 2024 года. Законы, вступающие в силу в декабре, также касаются водителей, участников СВО, заключённых в СИЗО, пропагандистов чайлдфри и мигрантов. Кроме того, большинство работающего населения страны ждёт шестидневная рабочая неделя. Подробности — в нашем обзоре.

У истоков общественной молодежной организации «ЮЛА» стояли авторы и читатели популярной в 90-е годы газеты «Новый Наблюдатель». Уже почти 30 лет организация работает с подростками и молодежью, реализует различные проекты. «Новый Калининград» поговорил с её основателем и руководителем Викторией Осипенко о том, как создавалась «ЮЛА», почему получила такое название, как изменилось подрастающее поколение за 30 лет и о многом другом.

Фонтан у бывшего киноконцертного зала «Россия» снесли в начале 2000-х годов, когда на месте кинотеатра стали строить торговый центр «Европа». «Новый Калининград выяснил судьбу чаши фонтана, который вполне можно было назвать одним из символов советского и даже постсоветского Калининграда.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в публикации также использована фотография из архива Ларисы Новиковой