Вечерний @Калининград: мобилизация против алко, ретроспектива и субсидии

Инициативные калининградцы начали сбор подписей в поддержку культпросветпространства «Катарсис». Петицию запустили на платформе change.org. К вечеру среды количество подписей перевалило за 1800. Поводом к «мобилизации» стала информация о грядущем закрытии «Катарсиса» по прежнему адресу на улице Озерова и появлении на его месте алкомаркета.

«„Катарсис“ — абсолютно уникальное арт-пространство, которое является неотъемлемой частью культурной жизни одного из главных туристических центров России прямо сейчас! И вместо это там откроют очередной алко-маркет? Который есть в каждом дворе города... Что тут скажешь, удивительное — рядом. Давайте сохраним легендарную локацию! А где купить алко там районе — и так знает каждый из нас!» — говорится в петиции.

Какой вес имеет общественное мнение для собственника помещения, к тому же на иностранной платформе, когда вопрос касается денег, нам только предстоит узнать. В любом случае тем, кто создавал арт-пространство, развивал его и сделал это место культовым, остаётся только посочувствовать. В Калининграде много мест, где на один квартал приходится сразу несколько алкомаркетов. Хотелось бы, чтобы в будущем ситуация изменилась в обратную сторону, и в каждом доме у нас были бы книжные лавки, а не «наливайки».

Новая рубрика «Нового Калининграда» посвящена истории Калининградской области — мы изучили подшивки советских газет и узнали, чем же жил наш регион 35 лет назад, в 1989 году. СССР, как известно, официально прекратил своё существование 26 декабря 1991 года, когда союзный парламент принял на этот счет официальную декларацию. Но на самом деле он закончился несколько раньше. «Лихие», как сейчас принято говорить, 90-е начались уже с самого 1990 года. И если посмотреть на ситуацию под этим углом, то получается, что 1989-й — последний год существования большой советской Атлантиды. Совсем скоро она окончательно «уйдет под воду». Но осталась память о ней — на страницах газет.

Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей. Глава региона отчитался об этом во время своего рабочего визита в Москву. В столице губернатор встретился с министром транспорта России Романом Старовойтом, после чего также отметил, что на морские перевозки в 2025 году выделят 4 млрд рублей. За несколько часов до этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что федеральное правительство в следующем году направит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе — на субсидирование льготных перелётов.





В «Доме китобоя» 7 декабря в 18:00 состоится лекция сооснователя арт-группы «Синие носы» Александра Шабурова «Художник и мироустройство: труд, капитал и самобытность» (12+). «Как художники забивают себе в голову гвоздь, что они — художники? Что такое „красота“? Что такое „духовка“, „эпохалка“ и „нетленка“? Всё это и многое другое Шабуров расскажет простым и увлекательным языком, на примерах из собственной жизни, из опыта своих товарищей и студентов, с показом большого количества иллюстраций и видео», — сказано в анонсе.