Вечерний@Калининград: должники поневоле, плата за надежду и заботы главврача

Грустная история случилась в Гурьевске. Женщина с 17-летним сыном остались без газа из-за несвоевременной оплаты. И хотя долг в 22 тысячи рублей уже погашен, для возобновления подачи «голубого топлива» семье необходимо заплатить 4 тысячи, которых попросту нет.

Собственно, и долги образовались не от хорошей жизни: у женщины серьезные проблемы со здоровьем, предстоит сложная операция, поэтому полноценно работать она сейчас не в состоянии. Сын учится в колледже и тоже пока не готов стать «добытчиком». Семья выживает за счет периодических подработок матери и весьма скромных алиментов, которые перечисляет отец подростка. Оставшись без газа, мать с сыном, проживающие в старом немецком доме, лишились сразу и отопления, горячей воды и возможности пользоваться плитой. «Я обращалась и в прокуратуру, и в администрацию Гурьевска, и в администрацию губернатора. Пока безрезультатно. Я в отчаянии!» — рассказала женщина. Почему власти оказались равнодушны к проблемам попавшей в бедственное положение семьи, остается только догадываться. Но тот факт, что мир не без добрых людей, сомнений не вызывает. Узнав о трудностях Татьяны и ее сына из материала на «Новом Калининграде», читатели начали звонить в редакцию и предлагать посильную помощь. И это дает надежду, что у грустной истории будет счастливый конец.

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В начале ноября стало известно, что в онкологическом центре Калининградской области летом 20-летняя жительница региона попыталась дать взятку главному врачу в размере 200 долларов США. В релизе областного суда отмечалось, что виновница рассчитывала через руководство добиться госпитализации родственника на обследование в стационарное отделение. Девушка рассказала «Новому Калининграду», что сподвигло её на такое решение. Спойлер: к сожалению, к людям в белых халатах, фигурирующих в этой грустной истории возникает не меньше вопросов, чем к властям — в предыдущей.  

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Главный внештатный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин возглавил Городскую клиническую больницу скорой помощи в феврале 2024 года после скандального увольнения Евгения Любивого. «Новый Калининград» пообщался с новым главврачом о том, как он пришёл в медицину, почему семь лет назад переехал в Калининград из Амурской области и что сейчас происходит в БСМП.

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Напоследок — хорошая новость. В Калининграде открылось движение поездов по новому железнодорожному мосту через Преголю, дублирующему двухъярусный. «Первый грузовой состав проследовал по нему со станции Калининград-Сортировочный на станцию Балтийск. Длина нового мостового перехода составляет 237 м, что на 37 м больше действующего», — рассказали в КЖД, назвав событие по переключению движения грузовых поездов с двухъярусного моста на новый железнодорожный знаковым. Со второй декады декабря по новому мосту начнут также курсировать и пригородные поезда.

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда и пресс-службы КЖД

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Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

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