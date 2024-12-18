Вечерний @Калининград: рыбная отрава, долгожданное открытие и диджей-нардеп

Консервы калининградского рыбного завода «За Родину» назвали источником ботулизма в Екатеринбурге. Заразились две девушки, токсин выявили в банке шпрот из балтийской кильки, произведённых в сентябре. Одна из пострадавших пояснила, что купила продукцию на мини-рынке возле одного из екатеринбургских домов культуры. Продавцом было «неизвестное лицо с грузовой машиной».

Руководитель отдела обеспечения качества ГК «За Родину» рассказала, что на предприятии не имеют представления о возможном допущенном нарушении. Сейчас на предприятии думают, что консервы являлись фальсификатом. Более того, как пояснили «Новому Калининграду», свою продукцию в Свердловскую область ГК «За Родину» не отправляла, однако руководство завода ждёт результатов экспертизы в лаборатории.

В Зеленоградске после реконструкции введено в эксплуатацию здание по Курортному проспекту, 18, известное как «Торговый дом начала XX века» или «Дом звёздного неба». Об этом сообщила Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области на своей странице «ВКонтакте». В официальном реестре информации о вводе строения в эксплуатацию на данный момент нет. Однако, как сообщил «Новому Калининграду» источник в администрации Зеленоградска, местные власти 12 декабря подписали свою часть разрешения на ввод в эксплуатацию.

У Владимира Вобликова удивительная судьба. Окончивший с отличием «Бауманку» молодой инженер из Гусева в свободное от основной работы время вел дискотеки в местном Доме культуры. Он стал настолько популярным, что заводчане выдвинули его в 1989 году кандидатом в народные депутаты СССР. И Вобликов выиграл выборы, сумев обойти первого секретаря обкома КПСС, руководителя области Дмитрия Романина. Сейчас Владимиру Вобликову 68 лет. В интервью «Новому Калининграду» он рассказал о своей работе диджеем, о том, как пошел против партийной верхушки региона и одержал в этом противостоянии победу, о своих встречах с Михаилом Горбачевым, Андреем Сахаровым и Владимиром Жириновским и о том, что произошло со страной 35 лет назад.

Продолжаем листать страницы калининградской прессы за 1989 год. На очереди — предпоследняя неделя декабря. Казалось бы — скоро Новый год, газеты должны пестреть от елок, Снегурочек и Дедов Морозов. Но о празднике почти ничего не напоминает. Зато о проблемах, с которыми сталкивались калининградцы 35 лет назад, — едва ли не каждая вторая статья.





Эстакадный мост в Калининграде ждёт глобальная реконструкция, в ходе которой переправа может быть частично или полностью демонтирована и собрана заново с расширением на 10 метров. Как будет выглядеть обновлённый мост, когда его планируют начать и закончить, и почему старый мост больше не может держать прежних нагрузок, рассказал председатель комитета развития транспорта Антон Романов.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», из личного архива Владимира Вобликова, Государственный архив Калининградской области