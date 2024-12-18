В центре Зеленоградска восстановили историческое здание «Дома звёздного неба» (фото)

В Зеленоградске после реконструкции введено в эксплуатацию здание по Курортному проспекту, 18, известное как «Торговый дом начала XX века» или «Дом звёздного неба». Об этом сообщила Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области на своей странице «ВКонтакте».

«Закрываем „гештальт“ по еще одному из долговременно проблемных для Службы объектов. Вслед за подвигом реставраторов с Солнечными часами, масштабными ремонтами всем известных административных, жилых зданий памятников религиозного зодчества наконец-то ввели в эксплуатацию объект культурного наследия местного (муниципального) значения „Здание торгового дома, начало XX века“ (город Зеленоградск, проспект Курортный, 18)», — сообщает Служба ОКН.

Отметим, что в официальном реестре разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на сайте областного министерства градостроительной политики информации о вводе в эксплуатацию на данный момент нет. Однако, как сообщил «Новому Калининграду» источник в администрации Зеленоградска, местные власти 12 декабря подписали свою часть разрешения на ввод в эксплуатацию. «Магазин уже открыт, рестораны и гостиница запустятся после нового года, идут внутренние ремонтные работы», — пояснил собеседник портала.

«Дом звёздного неба» — один из бывших корпусов санатория «Зеленоградск», где в довоенное время располагался торговый дом «Штернфельд», а после окончания Великой Отечественной войны — госпиталь. В 2009 году здание получило статус объекта культурного наследия местного значения и вошло в реестр ОКН как «Здание торгового дома, начало XX века».

В 2016 году эксперты пришли к выводу, что «Дом звёздного неба» находится в неудовлетворительном состоянии и может разрушиться. Суд принял решение об изъятии здания у собственника — гражданина Ливана Эль-Бадауи Хуссейна Мохамад-Хуссейна. В октябре 2018 года горадминистрация Зеленоградска объявила, что ищет инвестора, который закончит реконструкцию здания. Компания «СтройТех» выкупила здание в августе 2021 года за 52 млн рублей, пообещав приспособить его к современному использованию в течение трёх лет. Перспектива воссоздания некоторых ключевых элементов исторического облика здания на тот момент была предметом общественной дискуссии.

Как писала газета «Волна», «Домом звёздного неба» здание называли жители Кранца (довоенное название Зеленоградска — прим. «Нового Калининграда»), поскольку на первом этаже в потолке просторного холла имелась стеклянная вставка круглой формы, над которой был устроен двор-колодец, «благодаря чему, находясь в холле, можно было любоваться таинственным мерцанием звёзд в небосводе».

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Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»