Вечерний@Калининград: унижение эстакадой, миссия Дятловой и магия балета

Планы городских властей заняться реконструкцией эстакадного моста в центре города «взбудоражили» многих калининградских архитекторов. Сразу шесть экспертов согласились опубличить своё мнение по поводу грядущего расширения моста почти на 10 метров и его псевдоисторического украшения.

Спойлер: все как один считают, что идея провальная, а мост по-хорошему вообще надо снести, потому как он является «большой градостроительной ошибкой», а его расширение — решением, «еще больше отдаляющим нас от появления комфортной среды в центре города». Конечно, когда сразу шесть архитекторов в унисон высказывают свое «фи», поневоле возникают сомнения относительно планов городских властей. Однако если вспомнить, что даже главную новогоднюю елку (по вполне, к слову, объективным причинам) не могут заменить на новую уже который год, вопросы о сносе эстакадного моста отпадают сами собой. Если это когда-то и случится, то уж точно не сейчас.

Объективно — у городских властей сегодня есть дела куда важнее препирательств с архитекторами по поводу судьбы эстакадного моста. В частности, главе администрации Елене Дятловой каким-то образом нужно ухитриться за полгода решить проблему с неполным выпуском общественного транспорта на маршруты. «Алексей Сергеевич [Беспрозванных] поставил задачу: „Елена Ивановна, у вас есть максимум полгода для того, чтобы решить вопрос, чтобы автобусы вернулись к движению по расписанию, к графику“, — сказала Дятлова — Чтобы не было ранних сходов, чтобы не было огромных интервалов между приходом автобусов на остановку», — сообщила сити-менеджер в четверг. Учитывая общеизвестный уже факт, что проблема с неполным выпуском автобусов на линию возникла не из-за нехватки подвижного состава, а из-за отсутствия водителей, которые не готовы работать за довольно скромные зарплаты при отнюдь не скромной нагрузке, главе администрации можно только посочувствовать. Потому что задача перед ней поставлена непростая, и для ее решения, по секрету, требуются в первую очередь деньги. Которых обычно нет. Но вы держитесь.

Отвлечемся от проблем насущных на «высокое». В Калининграде продолжается фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике» (6+). Второй его день был отдан балетной труппе арт-центра «Сен-Мишель» из Санкт-Петербурга, которая исполнила на сцене драмтеатра балет «Спящая красавица» (6+)не совсем в классической интерпретации. Как это было, рассказываем и показываем в фоторепортаже «Нового Калининграда».