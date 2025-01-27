Вечерний @Калининград: квартиры и цены, дело о ржавчине и «Аэрофлот» без льгот

У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для льготных категорий граждан на весь 2025 год. Их продажу, напомним, открыли 17 декабря 2024 года. О том, что квота исчерпана, представители авиаперевозчика сообщили корреспонденту «Нового Калининграда», позвонившему на горячую линию компании. При выборе льготы для жителей и студентов Калининградской области на сайте «Аэрофлота» система не выдаёт перелётов по субсидированным тарифам вплоть до середины мая. Улететь можно лишь по стандартной цене в 6,8 тыс. рублей. Пуст и раздел для федеральных льготников, которые в конце января вновь получили право летать в Калининград по субсидированным тарифам. Будут ли на программу выделены дополнительные средства, пока неизвестно. В пресс-службе правительства региона ситуацию пока никак не прокомментировали.

Проблема переполненных школ не теряет актуальности в Калининградской области, несмотря на ввод новых учреждений образования за последние несколько лет. Жилая застройка по-прежнему обгоняет социальную, практически не оставляя жителям новых микрорайонов шансов на комфортное образование рядом с домом. Запланированная новая школа в посёлке Холмогоровка не выбивается из общеобластной тенденции. Проект учреждения, заказанный в июне 2024 года, похоже, всё ещё не готов. Срок исполнения контракта перенесли на июнь 2025-го. При этом власти Зеленоградского округа назвали период строительства школы, подстраховавшись формулировкой «ориентировочный» — 2026-2027 годы. Впрочем, если проект ещё не готов и тем более нет положительного заключения госэкспертизы и подтверждённого финансирования, надеяться на то, что муниципалитет сможет уложиться в указанные сроки, явно не стоит.

2024 год для рынка недвижимости в какой-то мере стал переломным. Рост инфляции и, как следствие, ключевой ставки, ужесточение условий льготных программ и высокие ставки рыночной ипотеки сделали приобретение жилья для многих жителей страны недоступным. О том, как адаптируется рынок, что будет со спросом и предложением, изменятся ли цены и на что идут застройщики, чтобы не потерять покупателей, «Недвижимость Нового Калининграда» поговорила с региональными экспертами в сфере недвижимости.

Пирс на променаде в Зеленоградске — одна из знаковых достопримечательностей города. В последнее время берегозащитное сооружение выделяется еще и ржавыми подтеками на основаниях и пятнами на новых ограждениях, установленных буквально пару лет назад. Откуда взялась ржавчина и почему судебные разбирательства вокруг пирса продолжаются несколько лет, выяснял «Новый Калининград».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»