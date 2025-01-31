Вечерний@Калининград: плата за героизм, ценовой договор и лакшери по-Гвардейски

Власти России не оставляют попыток простимулировать население как можно активнее «плодиться и размножаться» в надежде улучшить довольно безрадостную демографическую ситуацию в стране. Правда, «склонять» россиян к многодетности одними лозунгами и призывами (даже если они исходят от духовных лидеров вроде патриарха Кирилла) получается слабо, поскольку, как известно, «соловья баснями не кормят». Куда действенней работают «аргументы», которые зачисляются на банковский счет.

И сегодня стало известно об очередном таком «стимуляторе рождаемости». Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Напомним, героинями в России признаются матери, родившие и воспитавшие десять и более детей. Этим, прямо скажем, отважным женщинам власти планируют ежемесячно платить по 72,4 тыс. рублей. При этом желающие смогут заменить выплату набором социальных услуг, который включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки. Как говорится, мелочь, а приятно. 

9cb7ecfdb7d8da67219c75caf0d208b4.jpg

Торговые сети, производители продуктов и правительство области в четверг подписали соглашение об ограничении торговой наценки и нормы прибыли на ряд продуктов. В список вошли 26 товарных групп, подписи на документе поставили четыре торговые сети и восемь производителей. Что это даст жителям Калининградской области, выяснял «Новый Калининград».

_NEV4267 (1).jpg

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила знакомство с дорогими домами, выставленными на продажу в регионе. На этот раз в центре внимания оказался Гвардейский район. Анализ сайтов сервисов «Авито», «Циан» и «Домклик» выявил объекты с самой высокой ценой — от 15 до 52 млн рублей. В стоимость часто входит не только жилплощадь, но и «наполнение». Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter