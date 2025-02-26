Вечерний @Калининград: скандальный дом, сломанные МРТ и трамвай с интеллектом

Областные власти выдали разрешение на строительство скандального дома на проспекте Победы, 8, в Калининграде. Положительное решение было принято 20 февраля 2025 года. Четырёхэтажку планируют возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111008:477. Им владеет Наталья Мазилкина — сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина.

Разрешение действует до 20 марта 2027 года. Общая площадь здания должна составить 2334,75 кв. метра. В доме предусмотрены встроенный подземный паркинг и помещения общественного назначения. При этом документ выдан физическому лицу, данные которого не разглашаются. Отметим, что буквально 11 февраля в правительстве сообщили, что минградполитики не располагает сведениями о рассмотрении проекта строительства жилого дома со встроенным паркингом и помещениями общественного назначения по проспекту Победы, 8, на архитектурно-градостроительном совете. Власти также уточнили, что разрешение на строительство на тот момент не выдавалось. Но каких только чудес ни может случиться всего за 9 дней — к 20 февраля власти успели и документы рассмотреть, и разрешение на строительство выдать. Напомним, что ранее жители выступили против строительства этой многоэтажки, подробнее можно прочитать по ссылке.

В Калининградской области в государственных учреждениях здравоохранения установлено 8 аппаратов МРТ и 17 аппаратов КТ. На настоящее время (на конец февраля 2025 года) в нерабочем состоянии находится 4 аппарата МРТ и аппарат КТ в БСМП. Аппараты МРТ установлены в ДОБ, КОКБ, Онкоцентре, ГБ № 3 Калининграда, БСМП и в Межрайонной больнице № 1 в Пионерском. Учреждений, где установлены аппараты КТ, больше, при этом аппарат не функционируют только в БСМП. Минздрав отметил, что все сломанные аппараты МРТ и КТ планируют отремонтировать в 2025 году.

Калининград будет готов принять участие в испытании трамвая с искусственным интеллектом, если в Правительстве РФ ему предложат такое участие. Речь при этом не пойдёт о беспилотном трамвае. По словам Елены Дятловой, ИИ будет предупреждать водителя о появлении какого-либо препятствия на дороге. Что касается трамваев без водителей, по словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, они пока не могут появиться юридически.

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил регион 35 лет назад. На очереди — первая неделя марта. Как и сейчас, в то время довольно остро стоял «квартирный вопрос». Жилье можно было получить бесплатно, но удача чаще улыбалась не тем, кто в нём по-настоящему нуждался, а разного рода «руководящим работникам», у которых и так хватало «квадратных метров». Подробнее читайте в публикации по ссылке.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», Государственный архив Калининградской области, предоставлено источником