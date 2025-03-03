Вечерний @Калининград: жадное солнце, застройка кладбища и нет новоселью

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов назвал виновника высоких цен на местные овощи. Им оказалось «солнышко», которое не светит круглый год. Компанию климатическим сложностям, как водится, составляют географические. Везти из других регионов производителям приходится «90% всей материально-технической базы», «начиная от семян, удобрений, средств защиты растений и заканчивая техникой самой разной». На 100% регион, по словам министра, обеспечивает себя только картофелем и мясом. Молочной продукцией — на 90%, а яйцами — на 92%. По овощам и фруктам показатели намного ниже. Так что 699,99 руб. за килограмм огурцов, видимо, не предел.

В минувшую субботу, 1 марта, в большом зале Областного центра культуры молодёжи администрация Калининграда организовала встречу с владельцами 75 квартир дома на Московском проспекте, 68. Это соседи выселенных жителей из дома № 70, который теперь в регионе иначе как «падающим» и не зовут. И есть за что. Первые серьёзные трещины в стенах, а главное, отклонение от вертикали в жилом здании близ Набережной Трибуца были обнаружены ещё в 2015 году. Дом признали аварийным и расселили. С тех пор судьба «свечек» на Моспроспекте так и находится в подвешенном состоянии. Власти несколько раз меняли свои решения по поводу будущего зданий. Но жителей на такую масштабную встречу, можно сказать, собрали впервые. За ходом их дискуссии с чиновниками наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Старое советское кладбище первых переселенцев на улице Камской — одно из первых в послевоенном Калининграде. С недавнего времени оно стало символом памяти, которая стирается у нас на глазах. Избитое выражение «Иваны, не помнящие родства» заиграло новыми красками, когда калининградцы начали публиковать фотографии разорённых могил своих бабушек и дедушек, с которых исчезают надгробия и кованые ограды. Кроме того, участок, на котором в конце 1940-х было заложено переселенческое кладбище, за последние 20 лет больше чем наполовину урезала застройка. Жители города, которых не устраивает сложившаяся ситуация, образовали стихийную инициативную группу, в работу которой включились общественники. За тем, как происходит постепенный перелом ситуации и выстраивается диалог с полузабытым прошлым, наблюдал «Новый Калининград».

В марте в России вступил в силу ряд изменений в законодательстве. Главным образом нововведения затронули абитуриентов, дачников, тех, кто собирается строить частные дома, планирующих взять кредиты или, напротив, избегающих этого. Есть новости и для несовершеннолетних любителей энергетиков. Подробности — в обзоре «Нового Калининграда».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»