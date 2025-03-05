Вечерний @Калининград: деньги за коллегу, «Скотный двор» и выборы у буфета

Кризис на рынке труда подбирается всё ближе к разным сферам жизни. Вот и региональное министерство образования решило запустить так называемую реферальную программу, позволяющую сотрудникам образовательных учреждений получить дополнительные выплаты в 50 тыс. рублей, если они приведут коллегу. На сайте правительства проходит публичное обсуждение соответствующий проект постановления. Хотя, как утверждала министр образования Светлана Трусенева буквально полгода назад, дефицит учителей в регионе не настолько серьезный, как в сфере здравоохранения: учебный год начинало 7,5 тысяч педагогов, в школах наблюдалась нехватка порядка 270 учителей.

Тем не менее, учителям предлагают «привести коллегу» и получить за это деньги. При этом, судя по проекту постановления, схитрить в государством здесь не получится: новый сотрудник не просто должен иметь оконченное высшее или среднее профобразование, отвечающее квалификационным требованиям, но и не иметь трудового стажа по должности педагогического работника на территории Калининградской области. Получить за него выплату можно будет только спустя полгода. Таким образом, пойти работать в школы смогут не только переехавшие в регион педагоги, но и калининградцы, которые в своё время получили соответствующее образование, но выбрал для себя другие сферы деятельности и в школах не работали.

Однако ж, как представляется, проблема тут вовсе не в том, что людей на рынке труда перестало хватать в принципе. Стоит посмотреть на то, какие зарплаты предлагают учителям в наших школах. В начале октября на заседании комитета Калининградской Торгово-промышленной палаты прозвучала информация от Центра занятости, что средняя зарплата, предлагаемая соискателям в сфере образования, составляет 25490 рублей. Да и еженедельный обзор вакансий, которые публикуются в разделе «Работа» на «Новом Калининграде» тому подтверждение. Например, в обзоре за эту неделю значилась вакансия учителя географии одной из школ, которому обещают от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Возможно, властям пора посмотреть на ситуацию именно с этой стороны?

«Новый Калининград» продолжает следить за историей с точечной застройкой в начале проспекта Победы. В историческом районе недалеко от парка «Центральный» сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина собирается построить дом высотой в четыре этажа. На этой неделе власти Калининграда разрешили вырубить на месте будущей стройки 15 деревьев и один кустарник. Сносу подлежат черешня, клён, алыча, малина, граб и яблоня. Сохранить необходимо 15 деревьев и семь кустарников, пересадить — два дерева и восемь кустарников. Компенсационная стоимость, согласно порубочному билету, оплачена в сумме 235 627,5 рубля. Компенсационное озеленение запланировано на том же земельном участке, а также на территории общего пользования вдоль проспекта Победы от ул. Каштановая аллея до ул. Елены Ковальчук. Высадить планируют 12 деревьев и один кустарник.

Напомним, что всё это происходит, несмотря на активное сопротивление местных жителей: сначала власти разрешили перевести участок из зоны малоэтажного в среднеэтажное строительство, потом выдали разрешение, а теперь дали добро на вырубку деревьев. Вся эта история напоминает одну весьма ёмкую фразу из знаменитого «Скотного двора» Оруэлла: «Все животные равны. Но некоторые животные равнее других». Наверное, мало какой застройщик смог бы получить столько преференций при противодействии общества, если бы его родственник не занимал пост второго лица области.

Многодетной семье, в которой воспитывается 13 детей, экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов обещал помочь с покупкой нового микроавтобуса. С тех пор минул уж год, а обещанного так и нет. «Новый Калининград» разбирался, что произошло и какую поддержку может получить от региональных властей многодетная семья. Читайте публикацию на нашем сайте по ссылке.

4 марта 1990 года в России прошли выборы народных депутатов РСФСР, в Калининградской области — выборы депутатов местных Советов. Журналист «Калининградской правды» Ю. Розов навел справки и выяснил, что к процессу народного волеизъявления местные власти хорошо подготовились, направив на избирательные участки две тонны полукопченной колбасы, три — сыра, четыре тонны шоколадных конфет и т.п. «Голоса избирателей, наверное, надо завоевывать другими средствами, — рассуждает Розов в публикации. — Грустно, когда первые кирпичи в фундамент нашей демократии мы закладываем под стук пивных бутылок, а на работе обсуждаем не кто за кого голосовал, а кто чего успел купить». Чем жила наша область 35 лет назад читайте в традиционном еженедельном обзоре региональной прессы за 1990 год.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»