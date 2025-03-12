Вечерний@Калининград: вертикализация горизонтали, хулиганство власти и «Короче»

Все новое — это хорошо забытое старое. Ну, или не очень хорошо. В региональном Заксобрании затеяли очередную реформу «на местах», решив перейти от двуглавой системы самоуправления к одноглавой. Да-да, к той самой, которую уже вводили в Калининграде в недолгие (всего на три года) времена третьего срока Александра Ярошука и первого и единственного — Алексея Силанова.

Необходимость очередных пертурбаций из разряда «пельмени разлепить, дым — в трубу» законотворцы объясняют исключительно заботой о населении, которое попросту не понимает, почему, скажем, сити-менеджер не может принимать решения за главу муниципалитета и наоборот. А возврат к «одноглавости» местной власти, по мнению авторов инициативы, позволит «более тщательным образом осуществлять свои полномочия». Плюс даст возможность «улучшить функционирование самой системы управления муниципальным образованием. Сделает ее более, скажем, вертикальной... Более... Ну, вообще, даст только положительный результат!» К слову, в положительности этого самого результата не уверены и сами депутаты, некоторые из которых, похоже. не вполне разобрались в сути, а главное – целесообразности предложенных поправок. Тем не менее большинством голосов документ получил предварительное одобрение, а значит, в обозримом будущем горизонталь, где пока что глава по своему статусу является ниже, чем глава администрации, волшебным образом «вертикализуется». Вряд ли жизнь простых жителей станет от этого лучше, но зато они точно будут знать, кому жаловаться.





Вопросы застройки Калининграда и сохранения исторического облика города традиционно вызывают споры как в обывательской, так и в экспертной среде. Один из тех, кто изнутри знаком с проблемами застройки, — последний главный архитектор советского Калининграда Сергей Лебедихин, стоявший у истоков создания в регионе свободной экономической зоны. В интервью «Новому Калининграду» он рассказал о снижении боевого духа архитектурного сообщества и пояснил, почему заигрывание чиновников и застройщиков с сегодняшним Градсоветом напоминает ему спектакль и как связана близость к власти с хулиганством.

Миф о том, что в позднем СССР не было голодных, очень живуч. По сути, это один из столпов, на котором держалась советская власть. Но во время перестройки он сильно пошатнулся. Валом пошли публикации, свидетельствующие о том, что в стране рабочих и крестьян есть имущие и неимущие. В традиционном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка».

И о культуре. В среду стали известны даты проведения очередного — уже тринадцатого по счету — фестиваля короткометражных фильмов «Короче». По данным оргкомитета, он пройдёт в Калининграде с 19 по 24 августа. Приём заявок на участие в конкурсных программах этого года будет открыт до 15 июня.